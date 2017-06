HamKam-spiller Franck Semou slått med hammer

Begge de tiltalte har tilknytning til Hells Angels Danmark. 46-åringen har vært medlem av klubben i 20 år, og sier han er nasjonal roadcaptain, som han forklarte med har ansvar for felleskjøringer i klubbens regi.

25-åringen er ikke medlem, men sier han har mange venner i HA.

Skulle gi en lærepenge

FORSVARER: Advokat Ole Petter Drevland forsvarer 25-åringen. Foto: Anne-Kari Løberg / NRK

Begge de to tiltalte i saken har nekta for å ha hatt noe med overfallet på HamKam-spilleren fra de ble pågrepet i oktober i fjor. Men to dager før rettssaken kom opp kom plutselig 25-åringen med en tilståelse og sa at 46-åringen ikke var involvert. Han sa at han syntes det var ille at HA-medlemmet hadde sittet varetektsfengslet så lenge for noe han ikke hadde gjort.

Han forklarte i retten tirsdag at han ville hevne en kamerat i Danmark som hadde ei datter som skal ha blitt slått av Semou for seks år siden. Han kunne ikke oppgi navnet på kameraten, noe som har gjort det vanskelig for politiet å finne ut hvilken sak det handler om. Det eneste de har funnet er en sak fra 2003, da ei jente ble dyttet og falt i bakken. Men saken ble henlagt av dansk politi.

25-åringen har forklart at han fant ut at Semou, som tidligere bodde i Danmark, nå spilte fotball i Hamar. Han ville gi han en lærepenge for det han hadde gjort. Da han fikk vite at 46-åringen skulle en tur til Hamar for å besøke Hells Angels Hamar ble han med i bilen.

En tredje person

Begge hevder at de på bilturen til Hamar plukket opp en tredje person. Ingen av dem kan si hvor de plukket han opp, annet enn at det var på en bensinstasjon i Norge.

25-åringen har gitt et fornavn, men kunne ikke huske etternavn, telefonnummer eller adresse til mannen. Politiet har prøvd å finne ut aktuelle personer med samme fornavn som kan ha en kobling til Hells Angels i Danmark, og fant en person med samme bostedsadresse som den tiltalte 46-åringen. Men da politiet viste bilde av denne personen nekter 25-åringen for at det var han.

Men det er denne tredje personen 25-åringen hevder var med under overfallet på HamKam-spilleren. Han sier 46-åringen ble satt av i klubbhuset til Hells Angels Hamar, der han skulle hilse på før de skulle reise tilbake til Danmark igjen. To medlemmer av Hells Angels Hamar har vitnet i retten og fortalt at de er ganske sikre på at 46-åringen var på besøk hos dem rundt tidspunktet overfallet skjedde i Hamar sentrum.

Politiet viser til registreringer som er gjort på bilen fra den passerte grensa til Norge gjennom bomstasjoner og overvåkingskameraer i Hamar sentrum i tillegg til bankkortregistreringer på 46-åringer og mener han ikke kan ha vært hos Hells Angels Hamar da overfallet skjedde.

– Fatale følger

Aktor Magnus Schartum-Hansen sa i sin prosedyre at det å slå et annet menneske i hodet med en hammer er en ekstremt risikabel handling, og at det kunne fått fatale følger.

– Det er de tiltalte som hatt flaks i denne saken, sa aktor.

Han festet heller ikke lit til at 46-åringen ikke var med på gjerninga. Han viste blant annet til at 47-åringen ble sett ikke så langt fra stedet der Semou ble slått ned, og at de forlot landet rett etter nedslåinga.

– Listen over løgner er lang i denne saken, sa Schartum-Hansen.

Han mener da også motivet.

–Vi har ikke klart å finne motivet, sa aktor.

Han mente han ville bedt om fem til fem og et halvt års straff dersom skadene hadde vært større.

– Men det er skjerpende at det var en planlagt handling sa Schartum- Hansen som ba om tre års fengsel for 25-åringen og 3,5 fengsel for 46-åringen.

Bistandsadvokat Helge Hartz ber om 90.000 kroner i oppreisning.

Advokat Geir Michael Jesinsky sa i sin prosedyre at 46-åringen ikke har noen spesiell posisjon eller rolle i Hells Angels og at han var en vanlig familefar som ikke hadde vært inneblandet i voldshendelser. Han viste også til at to medlemmer i Hells Angels Hamar sa den tiltalte hadde vært der den aktuelle kvelden. Han viste også til flere vitner som mente å ha sett at gjerningspersonene var yngre enn det den tiltalte er.

Han mener at 46-åringen heller ikke kunne vært på åstedet fordi de løp fra stedet. Den titalte har en stor fotskade så forsvareren mener den tiltalte ikke kan løpe.

Ole Petter Drevland som forsvarer 25-åringen la i sin prosedyre vekt på at han hadde lagt alle kort på bordet, og argumenterte med at de kunne slått Semou flere ganger dersom de hadde ønsket da han kom tilbake for å hente telefonen sin. Han ba retten også legge vekt på at 25-åringen sin forklaring om at han ikke hadde slått hardt.

Han ba om klienten dømmes for legemsskade, og han mener aktors påstand er for streng.