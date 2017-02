Grue har snudd over 60 års befolkningsnedgang

I natt sov hun dårlig, ordfører Wenche Huser Sund i Grue. Hun var så spent. Klokka sju var hun oppe. Men nei, ingen befolkningstall lå ute ennå.

– Da klokka ble ni begynte jeg å bli desperat.

For sjøl om folketallet går opp i Hedmark og Oppland, sliter mange kommuner med befolkningsnedgang. Grue også. Ned, ned, ned – helt siden 50-tallet.

– Så roper mannen min: Wenche, det er 14 pluss i Grue! Åh, det var kjempemoro, sier ordføreren.

Valgte bort Paris og flytta til Grue

NYINNFLYTTERE: Tony og Ellen valgte bygd fremfor by. Foto: Anne Næsheim / NRK

– Kommunen har en utrolig engasjert ordfører, sier Tony Holm, en av innflytterne. Sammen med Ellen Margrethe Jonsdottir har han flyttet fra storbylivet i Paris til landlige Svullrya på Finnskogen. De jobber begge i IT-bransjen, og kan jobbe hjemmefra.

– Hvordan er dere tatt imot?

– Vi ble tatt imot med åpne armer. det var blomster på døra. Folk her gjorde det lett for oss å bli glad i stedet, sier Ellen Margrethe.

De trives med god tilgang til naturen.

– Det er et flott turområde her. Det er nært Oslo. Her får vi i pose og sekk, og slipper alt stresset i byen, sier Tony.

Jobbet for det

Grue har hatt en bevisst strategi for å øke innbyggertallet. De har laget flere filmer om å bo i Grue, de har laget et magasin om det samme som de har sendt til mange, og de har lagt ut mye positivt om kommunen på Facebook.

– Og alle i bygda har framsnakket Grue. Alle som bor her har lyst til at flere skal flytte hit., sier Huser Sund.

Nå vil hun nå 5000 innbyggere innen ordførerperioden er omme.

– Jo flere innbyggere, jo bedre økonomi og jo bedre tilbud blir det for alle.

Hamar økte mest

Totalt ble det 44300 flere innbyggere i Norge i fjor. Av fylkene var befolkningsøkningen størst i Akershus, der det ble nesten 10 tusen flere personer i fjor.

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det 500 flere innbyggere i Oppland i fjor, og 800 flere i Hedmark.

Hamar øker mest i innbyggertall i Innlandet. I fjor ble det nær 500 flere innbyggere i Hamar, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. De tre andre kommunene på Hedmarken har solid også folketallsvekst.

I Oppland er det Lillehammer og Gjøvik som har høyest befolkningsvekst.

I begge fylker får flertallet av kommunene færre innbyggere.

Oppland har den laveste befolkningsveksten i landet, men også Hedmark sliter i bunnen.