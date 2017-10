– Bane Nor har foreløpig ikke klart å finne ut akkurat hva som er feil, men det er en feil på strømtilførselen og det er nærliggende å tro at feilen kommer som følge av snøfallet i natt, sier daglig leder for NSB Gjøvikbanen, Erik Storhaug.

Banen er stengt mellom Gjøvik og Jaren og det er satt opp busser på strekningen, men mange har fått en forsinka start på dagen etter at morgentoget fra Gjøvik fikk en brå stopp ved Reinsvoll og passasjerene evakuert.

– I etterkant har det trafikkmessig gått forholdsvis greit fra Jaren og inn til Oslo, men på den andre siden har det vært travelt. Det er jo absolutt ikke dette vi ønsker for kundene våre, sier Storhaug.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Togsett ute av drift

Flere av togsettene på Gjøvikbanen står parkert ved Gjøvik og kan derfor heller ikke brukes før feilen er funnet og rettet. Det er helt uavklart hvor lang tid det vil ta før togene går som normalt.

– Nå er håpet at det skal være i orden til ettermiddagsrushet ut av Oslo setter i gang. Toget som går fra Oslo klokka 13 er på Jaren en drøy time senere og vi håper det skal kunne fortsette helt til Gjøvik, sier han.

Skal du ut og reise, får du oppdatert status på nsb.no og i NSBs app.