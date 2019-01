I mange år har Bjerkestuen kjørt opp baner som brukes til glattkjøring, blant annet av ambulansetjenesten. Onsdag kveld skulle han brøyte etter snøfallet de siste dagene, men merket raskt at isen var dårlig.

– Jeg kjente at jeg kom utpå et sted på isen der det var bløt sørpe-is. Da hadde jeg ingen retrettmulighet, og bakhjula sank nedi. Da tenkte jeg at jeg måtte komme meg ut av traktoren, forteller Bjerkestuen.

HIT, MEN IKKE LENGER: Traktorspor fram, fotspor tilbake. Torsdag hadde råka fryst igjen. Traktoren ligger «hermetisert» 15 meter under isen. Foto: Geir Randby / NRK

I dag var han tilbake på stedet der han og traktoren gikk gjennom. Bjerkestuen forteller at det gikk raskt da traktoren først begynte å synke.

– Jeg skulle ta bilde av traktoren, men det rakk jeg ikke. Plutselig var den vekk, forteller han.

– Tenker du på at du sjøl kunne havna i vannet?

– Ja, det tenker man på hele tiden når man kjører på isen. Jeg har kjørt i sprekker før, men i år har vi en helt spesiell islegging. Og jeg tøyde grensene litt på nye områder på isen, innrømmer glattkjøringsentusiasten.

Anbefaler sikkerhetsutstyr

Glasiolog og isvarsler Kjetil Melvold i NVE advarer mot kjøring på isdekt vann.

– Motorisert kjøretøy på is er noe man ikke bør gjøre hvis man ikke er spesielt erfaren, sier han.

Melvold opplyser at isen er farbar på de fleste småvann på Østlandet nå, men at isen på de store innsjøene fortsatt er under islegging.

– Hvordan vet man om isen er trygg?

– Man bør ha ti centimeter med stålis. Skal man ut på et vann vil jeg anbefale å begynne inne ved land og gjøre ismålinger, sier han.

Mevold anbefaler alle som skal bevege seg på is om å ta med seg sikkerhetsutstyr som tau og ispigger.

Isvettreglane Ekspandér faktaboks Ha respekt for isen.

Ver merksam på at isen aldri kan vere heilt sikker overalt. Ikkje gå ut på is utan å kunne svømme. Gå fleire i lag.

På den måten kan de redde kvarandre. Gå litt spreidd for å fordele vekta over ei større flate, samtidig som ikkje alle vil gå gjennom isen samtidig. Hald deg på «sikker is». Hald deg unna stader der du bør vite at det er svak is.

Du må ikkje gå ut på is med stor variasjon i tjukkleik og bereevne utan at du har god kjennskap til is. Gå utanom siv, råker, bruer, oddar, utløp og innløp. Ver merksam på haustis, snødekt is og våris.

Nylagd is eller is som nærmar seg å gå opp, er upåliteleg. Snødekt is kan vere skummel fordi du ikkje kan sjå eller merke kvar den er svak, før det er for seint. Spesielt merksam skal du vere dersom snøen har lagt seg på isen kort tid etter at den la seg. Bruk alle sansane når du går på isen.

Høge og korte lyder er varsel om tynn is. Kvit eller grå is er svakare enn mørk (gjeld ikkje vårisen) og blank is. Ta med deg skikkeleg og tilstrekkeleg sikkerheitsutstyr.

Dette må sjåast i forhold til erfaring og tur. Ispiggar er obligatorisk. Kasteline bør også vere med. Dersom du går gjennom isen, prøv å hald hovudet kaldt. Tenk klart, og sjansane for at du kjem deg opp igjen aukar. Hald avstand dersom andre går gjennom isen.

Bruk forlenga arm, helst ei redningsline, livbøye eller noko anna du kan kaste bort til personen som er i vatnet. Eller trekk deg fram på magen og rekk ut for eksempel ei ski eller grein. Sørg for ei forankring slik at du sjølv ikkje blir dradd ut i vatnet. (Kilde: Den Norske Livredningsselskap)

DRAMATISK: Trond Bjerkestuen peker mot stedet der traktoren gikk gjennom. Fotsporene tilbake forteller om en historie som endte godt. Foto: Geir Randby / NRK

Har ikke tenkt å slutte

Traktoren til Bjerkestuen ligger nå på mellom 15 og 20 meters dyp på bunnen av Losna. Trolig blir den liggende i vannet en stund før det er mulig å forsøke å hente den opp igjen.

– Den ligger nok på siden der nede, forteller Bjerkestuen.

Til tross for den skremmende opplevelsen har ikke Bjerkestuen tenkt til å gi seg med brøytingen.

– Nei, langt ifra. Jeg kunne lagt ferdig banen jeg holdt på med, men jeg skjønner at ambulansetjenesten ikke vil kjøre her når de vet jeg gikk gjennom, forteller han.