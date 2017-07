Frontkollisjon på E16

To kjøretøy har frontkollidert på E16 ved Ryfoss i Vang. Luftambulanse på vei til stedet. Vegen er stengt. Omkjøring via fv. 293 Hørevegen, mellom Kvismoen og Vangsnes, men Hørevegen er lite egnet for omkjøring. Tunge biler må derfor vente.