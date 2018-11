Forsvaret raserte matfatet til kuene

– Jeg blir skuffa og jeg synes det er trist at Forsvaret ikke gjør det de sier de skal gjøre, sier melkebonde Stein Peder Rye.

SKUFFA: Bonde Stein Peder Rye er skuffa over at Forsvaret ikke tok kontakt før de kjørte inn på eiendommen hans. Foto: Knut Røsrud / NRK

Så langt har Forsvaret fått inn nesten 200 skader fra øvelsen Trident Juncture, men antallet har økt mye de siste dagene og de forventer mange flere.

Stusslig syn

Før øvelsen Trident Juncture holdt Forsvaret informasjonsmøte der de sa at de skulle ta personlig kontakt med hver enkelt grunneier, gjøre avtaler, eller gi beskjed om at de kjørte på deres eiendom.

Bonden på Tolga ble aldri kontakta om at de skulle kjøre på jordene hans.

Rye hadde gjort klart til neste års produksjon av gress til melkekyrne sine på jordene sine. Gjerdet som markerer inngang til innmarka hans er kjørt rett ned. Og svarte kjørespor etter tunge militære kjøretøy ligger som sår i jorda der maten til dyra skulle dyrkes.

MATFATET: Det har blitt store sår i jordet på gården på Tolga. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Det er et stusslig syn, sier Tolga-bonden.

Konsekvensen er at han må pløye og så på nytt. Det koster både mye tid og penger. Han visste at utmarka hans kunne bli berørt at den store militærøvelsen, men ikke at innmarka skulle bli rasert.

Lovte dialog

Ordfører på Tolga, Ragnhild Åshaug, skjønner godt at bonde Stein Peder Rye føler seg overkjørt av Forsvaret.

– Men når 50 000 NATO-soldater øver, bør man ikke forvente noen skader?

– Jo, men hele poenget var jo den dialogen i forkant som Forsvaret lovet, sier Åshaug.

Hun er i dialog med både Fylkesmannen og Forsvaret for å forhindre at dette skal skje igjen. På informasjonsmøtene som ble holdt i kommunen ble grunneierne lovet at de skulle bli varslet hvis militære kjøretøy skulle bruke deres eiendom.

Forsvaret beklager

Oberstløytnant Ole Johan Skogmo, som er talsmann for Hæren beklager det som har skjedd. De prøver å holde seg utenom innmark under øvelsen.

– Det er en ren glipp. Vognfører har trodd at han kunne kjøre på jordet. Noen bønder har sagt at det greit siden de skal pløye til våren uansett, sier Skogmo.

Han sier at slike ting kan skje når det er 10 000 kjøretøy og 50 000 soldater som er med på øvelsen. Men at de gjør så godt de kan for å unngå det.

1. november var det rapportert inn 195 skader fra øvelse Trident Juncture. Men leder i skade og miljøverngruppa i Forsvaret, Marianne Bø, regner med at antallet vil øke mye i dagene som kommer når øvelsen er i full gang. Bare torsdagen kom det inn 31 nye skader.

Forsvaret har sagt at de skal gjøre opp for seg overfor bonden på Tolga.

– Vi får se når erstatningsbeløpet skal gjøres opp om de virkelig har stor forståelse for det som har skjedd, sier Stein Peder Rye.