Forsvarer til NRK: – Siktede sier han hjalp mannen med husly

– Min klient er svært nedtrykt. Han har kjent fornærmede over lang tid, og dette er tungt for ham, sier siktedes forsvarer, Magnhild Irene Claudius.

Siktede ble fremstilt for varetektsfengsling i Gjøvik tingrett i går, og ble fengslet i to uker med brev og besøkskontroll. Vedkommende er fengslet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare.

FORSVARER: Magnhild Irene Claudius er siktedes advokat. Hun sier at hennes klient har kjent fornærmede i mange år og at han tar siktelsen svært tungt. Foto: privat

Siktet for tvang

Mannen i 60-årene er siktet for bruk av tvang, etter straffelovens paragraf 251. Ifølge politiet er han ikke siktet for frihetsberøvelse. Han skal ha holdt fornærmede, en mann i 40-årene, med tvang i en bolig på Vestoppland.

Ifølge Claudius er sannheten en annen:

– Min klient hevder at han hjalp fornærmede med å skaffe ham husly da han ble kasta ut av sin daværende bolig. Han gav ham opphold i en leilighet han eide, fornærmede hadde egen nøkkel og kunne komme og gå som han ville, sier hun til NRK.

Forsvareren sier også at fornærmede skal ha vært i konflikt med sin egen familie over en periode.

Den fornærmede mannen har via sin bistandsadvokat Aina Tvengsberg imidlertid beskrevet at forholdene han skal ha levd under som «et helvete». Mannens bistandsadvokat sier at han skal ha opplevd vold, trusler og tvang.

Til NRK sier Tvengsberg at hun ikke kan si noe om hva som konkret har skjedd, men at det skal vært et vennskapsforhold mellom de to mennene. Mannen skal ha blitt holdt med tvang i boligen i godt over et år.

Det var Oppland Arbeiderblad som først skrev om saken.

Naboer: – Trist

En nabo i området der siktede bor, sier til NRKs reporter at hun synes det er trist at mannen er siktet i en straffesak.

– Dette er trist for familien, sier hun.

En annen nabo sier han har sett at flere personer har deltatt i hagearbeid hos siktede.

– Jeg har sett personer her som har hjulpet til med diverse vedlikehold. For eksempel har jeg sett at de har klippet plen. Det er rart å tenke på at det kan ha blitt gjort med tvang, sier han.

Nye vitneavhør

Politiadvokat Ingveig Nøkleby sier til NRK onsdag kveld politiet driver med vitneavhør i saken. Denne jobben vil fortsette utover uken, og etterforskningen prioriteres høyt av Innlandet politidistrikt.

– Vi vurderer siktelsen kontinuerlig. Han er siktet etter tvangsbestemmelsen som går på bruk av tvang og trusler. Vi undersøker kontinuerlig om det finnes ytterligere straffbare forhold i saken.

Nøkleby sier videre at en del av etterforskningen går ut på å finne ut om det finnes ytterligere fornærmede i saken. Politiadvokaten sier at det kun er mannen i 60-årene som er siktet i saken. Hun vil ikke kommentere om det finnes ytterligere mistenkte.

– Det har jeg ingen kommentar til. Pr nå har vi én siktet, sier hun til NRK.