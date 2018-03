Farida-saken kan få konsekvenser

Denne uka er saken om den afghanske jenta Farida og hennes familie, som bodde på Dokka i Oppland, oppe i Høyesterett.

Farida, som nå er blitt 12 år gammel, ble sendt ut av landet sammen med mor og far i 2015. Familien har kjempet i tre år for å komme tilbake og saken har gått helt til Høyesterett. Foto: Privat

Tre år etter at familien ble sendt ut av landet, og etter at familien har vunnet i to rettsrunder, skal landets høyeste domstol vurdere utlendings-myndighetenes avgjørelse om å sende den lille familien tilbake til Afghanistan.

Kirsten Fjellanger følger saken på første rad. Hun har engasjert seg for flere asylsøkere, og har hjulpet en familie i Nordland.

– Jeg sitter og er veldig spent. Jeg tror at denne saken kan gjøre sjansene større for at vi vinner vår sak, sier hun.

Familien følger med

Familien på fire – mor, far og barna Sahar og Soheil – lever nå på vent i Glomfjord, mens de kjemper for å få lov å bo i Norge.

– De har det tungt og er engstelige. Jeg skal snakke med dem i ettermiddag, sier Fjellanger.

Familien vant i tingretten, tapte i lagmannsretten, og anken til Høyesterett er satt på vent til utfallet av Farida-saken er klart.

Advokat Jostein Løken representerer familien i Nordland. Han sier Farida-saken vil få konsekvenser. Foto: Mette Finborud Børresen

– Sakene ligner veldig, og det er helt identiske problemstillinger, sier advokat Jostein Løken, som representerer Glomfjord-familien.

Mor Uzuri har forklart – i likhet med mora i Farida-saken – at hun rømte fra et tvangsekteskap i Afghanistan. Hun rømte sammen med en annen mann via Iran til Europa. På Kreta mistet ektefellene hverandre og kun mor og datter reiste til Norge i 2011.

Da mannen to år senere kom til Norge, mente norske utlendingsmyndigheter at grunnlaget for oppholdstillatelsen var borte.

Også i Farida-saken ble oppholdstillatelsen til mor og datter trukket tilbake etter at faren dukket opp.

Avgjørende sak

Løken sier det har vært flere slike saker hvor staten kaller tilbake en oppholdstillatelse, og flere enn før.

Forsvarer Vera Vikki: - UNE kan ha tolket reglene feil i årevis. Foto: Erlend Moe / NRK

Hva de fem dommerne kommer til i Farida-saken, kan få avgjørende betydning for Uzuri-saken.

– Skulle staten vinne fram i Høyesterett, er det svært uheldig, slik vi ser det, sier Løken.

Onsdag fortsatte de muntlige ankeforhandlingene i Høyesterett med advokat Vera Vikkis innlegg. Hun representerer familien.

Vikki har tidligere sagt at utfallet av saken kan få konsekvenser for flere flyktninger i framtida, selv om det ikke er mange saker som er veldig like denne.

– Hvis Høyesterett er enig i vår tolkning, betyr det at UNE har tolket disse reglene feil i en årrekke, sier Vikki.