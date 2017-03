– Det er helt fantastisk. Det vi har prestert denne sesongen er vi veldig stolte over, sier trener Mikael Apelgren.

Det er igjen fire kamper, men Elverum er allerede seriemestre etter å ha vært suverene på banen denne sesongen. Det er andre gang laget vinner serien. Først gang var i 2013, da Elverum slo Haslum på hjemmebane.

Klare for fest

Allerede på søndag spiller Elverum mot FyllingenBergen hjemme. Men håndballgutta var klare for fest i går.

– Vi kommer til å ha en liten feiring. Vi har gjort en kjempesesong, og må unna oss litt kos også, sier målvakt Morten Nergård, som tar sitt andre seriegull for Elverum.

Selv om gullet nå er sikret, tror han ikke det blir vanskelig å finne motivasjon frem mot de neste kampene.

– Vi spiller alltid for å vinne, sier Nergård.

Håper på sluttspillseier

Ambisjonene er store foran sluttspillet. Og ikke uten grunn. Elverum har vunnet sluttspillet de siste fem åra.

Å vinne serien betyr likevel mye, sier Nils Kristian Myhre, som sitter i styret i Elverum håndball.

– Det er tradisjon i håndball for at det er sluttspillet som teller. Men serien er hverdagen vår. Det er det som gjør det moro for folk å komme i Terningen hver uke, sier Myhre.

Seriegullet gir Elverum håndball mellom 250.000 – 300.000 kroner i ekstra inntekter. Det bidrar også til å gjøre klubben mer attraktiv, noe som er vel så viktig, sier Myhre.

Myhre mener Elverum har sitt beste lag noensinne. Nå gjelder det å nullstille frem mot sluttspillet.

– Vi må være hundre prosent skjerpa inn mot sluttspillet. Det er det som avgjør om vi komme oss til Champions Leuge neste år, sier Myhre.