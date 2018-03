Eksperter i Valdres-saken: Angelica kunne vært reddet

I løpet av fire måneder ble jentas kroppsvekt halvert.

– En halvering av kroppsvekten vitner om at det har vært lavt næringsinntak over lengre tid, sa overlege og psykiater ved Levanger sykehus, Sigrid Bjørnelv i retten torsdag.

Sammen med professor og psykiater Finn Skårderud har hun skrevet en sakkyndig rapport om 13 år-åringen som døde av avmagring på familiehytta på Beitostølen nyttårsaften 2015. De to mener den unge jenta var alvorlig syk i månedene hun og moren bodde på hytta.

– Vi vurderer helsesituasjonen som alvorlig i hele denne perioden, sa Bjørnelv.

Kunne overlevd ved sykehusinnleggelse

Den siste kliniske vurderingen av den unge jenta ble gjort 21. august 2015. Da oppgav moren, som er tiltalt for grov omsorgssvikt, at datteren veide 41 kg til fastlegen. Etter dette foreligger det ingen objektive vurderinger eller medisinsk informasjon før obduksjonsrapporten. Da veide hun 21 kg og hadde en kroppsmasseindeks (BMI) på 8,8. Ifølge psykiaterne er det grunnlag for sykehus-innleggelse ved en BMI på under 15.

– Vi har ikke funnet sikre tegn på når 13-åringens vektreduksjon høsten 2015 startet, sier Skårderud.

På spørsmål om døden kunne vært unngått ved sykehusinnleggelse i denne perioden, var svaret klart:

– De sakkyndige svarer et klart ja, leste Bjørnelv fra rapporten.

Fakta om saken: Ekspandér faktaboks 13 år gamle Angelica ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring.

Jentas mor er tiltalt for grov omsorgssvikt og for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand. Saken ble først forsøkt gjennomført i tinghuset på Gjøvik 24. april 2017, men ble avbrutt dagen etter da tiltalte ble akuttinnlagt.

En ny rettssak startet 26. februar i Gjøvik tingrett. Saken ble utsatt etter to dager etter at kvinnen ble akuttinnlagt.

Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen.

Dødsfallet utløste gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev. Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.

Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars 2017 med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp. Kilde: NRK/NTB

Fysikken svekkes kraftig

På spørsmål fra aktor Arne Ingvald Dymbe om 13-åringen kan ha vært i stand til å sende tekstmeldinger til besteforeldrene dagen før hun ble funnet død, svarte psykiaterne at det er en vanskelig vurdering.

– Kognitiv funksjon svekkes ved underernæring, forklarte Skårderud i retten.

Ifølge Bjørnelv kan kroppen klare å holde seg oppe i korte perioder med BMI under 10.

– Jeg har sett pasienter med BMI på 8,2 som går, men jeg har også sett pasienter som har en BMI på over ni og som ikke klarte å holde ryggraden oppe, sa hun.