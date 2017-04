I februar ble mannen i 50-åra dømt for hatefulle ytringer da han på Facebook skrev at det ikke gjorde noe at 12 år gamle Hassan ble drept i dobbeltdrapet i Kristiansand, fordi han sikkert var en fremtidig terrorist.

Nå er han dømt for hatefulle ytringer på sin offisielle facebookprofil mot både Hadia Tajik og AUF-leder Mani Hussaini.

Må i fengsel

Sør-Østerdal tingrett har slått sammen dommen fra ytringene mot Hassan i desember 2016 og de to politikerne i februar 2017. Han er dømt til 30 dager i fengsel.

Det var etter at Hadia Tajik og Mani Hussaini hadde deltatt i et debattprogram på NRK, at den tidligere listekandidaten til Demokratene kom med det retten mener er hatefulle ytringer på Facebook.

SÅRENDE: Retten mener meldingen om at Hadia Tajik er sårende. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

«hu pakistansk terrorist og han iraner som tror han er en norsk Ape», skrev han på Facebook.

Det skjedde to dager før det falt dom i Sør-Østerdal tingrett, der han i en tilståelsesdom ble dømt for ytringene mot Hassan som ble drept i dobbeltdrapet i Kristiansand.

Retten mener ytringene mot Tajik og Hussaini ikke er truende, men sårende, og at det ikke er innenfor loven om ytringsfrihet.

Trakk seg fra partiet

Det var politiet selv som anmeldte mannen, da de leste hva han hadde ytret om den drepte 12-åringen i avisa Glåmdalen.

Mannen er også tidligere dømt for sjikanerende uttalelser på nettet.

Det ble sterke reaksjoner innad i det høyreorienterte partiet Demokratene etter de sterke ytringene. To av medlemmene trakk seg fra partiet i protest.

Mannen i 50-årene som er 11.-kandidat på lista til Demokratene trakk seg senere fra partiet.