Dømt til flere års fengsel for å ha smuglet over 300 kilo narkotika

– Det var store mengder narkotika. Det var hasj, ecstasy, amfetamin. Det var desidert det største narkotikabeslaget vi har hatt i Hedmark noen gang, sier seksjonssleder for Tolletaten i Kongsvinger, Morten Nystuen.

Nå er åtte menn dømt til fengsel imellom to år og tolv og et halvt år for å stå bak smuglingen av:

229 kilo hasjisj

40 kilo marihuana

26,6 kilo amfetamin

51611 MDMA-tabletter, som tilsvarer 6,5 kilo amfetamin

640 narkotiske tabletter som inneholder diazepam

Ifølge dommen fra Oslo tingrett har stoffet en gateverdi på mellom 40 og 70 millioner kroner på det illegale markedet.

Fanget opp av kamera

Det var den 28. november i 2015 at tolletaten i Kongsvinger gjorde narkotikabeslaget, som var det største i Norge dette året.

STORE VERDIER: Narkotikaen har en gateverdi på mellom 40 og 70 millioner kroner på det illegale markedet. Foto: Oslo og Akershus politidistrikt

Det hele startet med en kameraoperatør i Tolletaten som fulgte med på kameraene som er satt opp langs grensa, og fattet mistanke til to svenskregistrerte leiebiler som kjørte inn i Norge.

En tollpatrulje som var i nærheten rykket ut, og fant bilen og minibussen ved Norsenga i Kongsvinger.

– I en av bilene fant de esker med det som så ut til å være narkotika. Flere biler kjørte inn på plassen, for så å kjøre ut igjen, men tollbetjentene memorerte bilskiltene. De kunne dermed gi dette til politiet, noe som hjalp dem i den videre etterforskningen, sier Nystuen.

Tollerne fant narkotikaen i 17 pappesker og en striesekk i en minibuss.

– De ble nok overrumplet over at vi plutselig sto der. Vi var i sivil så jeg tror ikke de helt skjønte at vi var tollere med det samme, sier Nystuen.

Profesjonelt preg

KAMERA: Tollernes kamera ved grensen førte til at smuglerforsøket ble avslørt. Foto: Kongsvinger tollkontor

Narkotikaen ble smuglet fra Nederland til Norge via Sverige. Innførselen hadde et profesjonelt preg der alle de dømte hadde sin rolle og det ble brukt oppdragstelefoner for å skjule identiteten til de involverte, ifølge tingrettsdommen.

Mann i 30-årene fra Sverige. Dømt til fengsel i sju år. Leide minibussen i Sverige, og fraktet narkotika til Norge. Skulle dele ut eskene med narkotika til mottakerne på Norsenga i Kongsvinger. Har gitt opplysninger som har vært til stor betydning for etterforskningen av andre involverte i saken.

Leide minibussen i Sverige, og fraktet narkotika til Norge. Skulle dele ut eskene med narkotika til mottakerne på Norsenga i Kongsvinger. Har gitt opplysninger som har vært til stor betydning for etterforskningen av andre involverte i saken. Mann i 20-årene fra Sverige. Dømt til fengsel i seks år. Kjørte følgebil til Norge, og skulle sjekke om det var tollere ved grenseovergangen de skulle passere.

Kjørte følgebil til Norge, og skulle sjekke om det var tollere ved grenseovergangen de skulle passere. Mann i 30-årene fra Sverige. Dømt til fengsel i seks år og seks måneder. Fraktet narkotikaen fra Nederland til Sverige.

Fraktet narkotikaen fra Nederland til Sverige. Mann i 40-årene. Dømt til fengsel i tolv år og seks måneder. Organiserte smuglingen av narkotikaen ved at han leide ut sin semitrailer for å frakte narkotikaen fra Nederland til Sverige. Han ga beskjed til de som fraktet narkotikaen til Norge om hvem som skulle ha eskene da de ankom Kongsvinger. Var sentral i organiseringen av smuglingen.

Organiserte smuglingen av narkotikaen ved at han leide ut sin semitrailer for å frakte narkotikaen fra Nederland til Sverige. Han ga beskjed til de som fraktet narkotikaen til Norge om hvem som skulle ha eskene da de ankom Kongsvinger. Var sentral i organiseringen av smuglingen. Mann i 30-årene fra Nederland. Dømt til fengsel i sju år og seks måneder. Var mellomleddet mellom oppdragsgiverne og de som skulle transportere narkotikaen til Sverige og Norge. Opplysninger han ga til politiet har hatt stor betydning for etterforskningen mot bakmennene og andre i saken.

Var mellomleddet mellom oppdragsgiverne og de som skulle transportere narkotikaen til Sverige og Norge. Opplysninger han ga til politiet har hatt stor betydning for etterforskningen mot bakmennene og andre i saken. Mann i 30-årene fra Oslo. Dømt til fengsel i fire år for forsøk på å hente 125 kilo hasj i Kongsvinger på vegne av oppdragsgivere.

for forsøk på å hente 125 kilo hasj i Kongsvinger på vegne av oppdragsgivere. Mann i 20-årene fra Akershus. Dømt til fengsel i seks år for forsøk på å hente 26,6 kilo amfetamin, 640 tabletter diazepam og 21 tabletter MDMA for en oppdragsgiver.

for forsøk på å hente 26,6 kilo amfetamin, 640 tabletter diazepam og 21 tabletter MDMA for en oppdragsgiver. Mann i 20-årene fra Buskerud. Dømt til fengsel i to år for forsøk på å hente 22 kilo hasj for en oppdragsgiver.

Fikk strafferabatt

Advokat i Hamar, Tore M. Famestad, som forsvarer mannen som fraktet narkotikaen til Norge sier de ikke kommer til å anke dommen.

Hans klient fikk mye strafferabatt fordi han fortalte om andre som var involvert i saken.

– Helt siden han ble oppdaget av tollerne så har han erkjent straffskyld, og han har gitt opplysninger om andre i saken. Han fikk en strafferabatt på fem år, så det er gitt en betydelig rabatt fordi han tilsto og samarbeidet med politiet, sier Famestad.