Dømt til fengsel for kattedrap

Det var i juni i fjor at den nå dømte 21-åringen viste sin mor en video han hadde tatt av at han selv drepte en kattunge med kniv. Han fortalte også at han ønsket å gjøre det samme med et menneske.

Han har også ved en anledning kasta ei øks mot moren, men bommet.

Full tilståelse

Mannen har tilstått hele hendelsesforløpet i retten. Han dømmes derfor etter siktelsene etter både dyrevelferdsloven og straffeloven, der bruddene på dyrevelferdsloven blir sett på som det mest alvorlige. Brudd på den har en strafferamme på tre år.

Når dommen allikevel ble på 120 dager kommer det av at mannen får strafferatt for tilståelse, samt at han er under behandling.

Ferdig sonet

Mannen har sittet 92 dager i varetekt og 28 dager av dommen er gjort betinget, så fengselsstraffen er allerede unnagjort. Mannen får heller ikke lov til å ha husdyr de neste fem åra.