Ektefellen ble utsatt for massiv vold med spark og slag av 46 åringen. Han ble også dømt for vold mot ektefellen i desember 2015 like etter at de hadde giftet seg. Den 54 år gamle kvinnen ble behandlet på sykehus etter skadene.

Var tilregnelig

I sin prosedyre hevdet mannens forsvarer, Sigurd Klomsæt at 46 åringen var psykotisk og at han ikke kunne straffes for sine handlinger. Dette var retten uenig i, melder Glåmdalen. Den har kommet fram til at mannen var strafferettslig tilregnelig.

I dommen går det fram at retten ikke finner noen formildende omstendigheter. Tvert i mot mener retten at det er skjerpende at volden, som er påført kvinnen, har karakter av mishandling. Han gjorde ikke noe for å hjelpe sin kone og hun var ikke i stand til å motsette seg volden den kvelden hun ble drept.

Retten støtter aktor Thorbjørn Klundseter som i sin prosedyre ba om at 46 åringen måtte få en forvaringsdom på grunn av faren for gjentagelse. Det støttet retten. Mannen har et rusproblem og ved flere tilfeller blir han ukontrollert sint når han har drukket. Nå må han sone en forvaringsdom på minst ni år.

600 000 i oppreisning

Mannen er i tillegg til forvaringsdommen dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til hver av ektefellens tre barn. Forsvarer Sigurd Klomsæt sier til Glåmdalen at han ikke ønsker å kommentere dommen før hans klient har fått lest den.