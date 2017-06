Dødsfall i Søndre Land: – Døde trolig av sykdom

Søndag 11. juni ble politiet varslet av AMK om en mulig voldshandling overfor en kvinne i Søndre Land.

Tilstanden til kvinnen ble meldt som alvorlig til politiet, og hun var under medisinsk behandling av ambulansepersonell på stedet. Kvinnen døde på Oslo universitetssykehus senere søndag kveld.

Politiet har etterforsket saken som en alvorlig voldshandling. Mandag kom obduksjonsrapporten.

– Den viste at kvinnen trolig døde av sykdom. I tillegg ble det opplyst at kvinnen hadde mye ytre skader på kroppen opplyser politioverbetjent Siv Anita Opsahl.

Opprettholder siktelsen

En mann i 50-åra ble pågrepet og siktet for kroppskrenkelse mot kvinnen. Han er fortsatt siktet.

Bakgrunnen for det er at kvinne hadde ytre skader da hun ble funnet, og en familievoldssak fra april i år, som fortsatt er under politietterforskning.

Det er foreløpig uklart hva som har skjedd. Den videre etterforskningen vil avklare om det har skjedd en straffbar handling eller ei.

Om siktelsen vil bli endret er det foreløpig ikke tatt stilling til. Siktede blir fremstilt for varetektsfengsling ved Gjøvik tingrett i dag.