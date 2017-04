Disse vil bli fylkesmann i Innlandet

De får blant annet konkurranse fra konstituert fylkesmann i Oppland, Sigurd Tremoen og den profilerte Arbeiderpartipolitikeren Knut Storberget.

Det er i alt seks søkere på lista som ble offentliggjort i dag. De to øvrige søkerne er Thorbjørn Gaarder (61) fra Oslo og Ruben Håvik (28) fra Sund i Hordaland.

Fylkesmann i Hedmark og tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen har søkt jobben. Foto: Stig Karlo Helstrøm

Christl Kvam, som for øyeblikket har permisjon fra jobben som fylkesmann i Oppland, har søkt. Foto: Knut Sveen

Fungerende fylkesmann i Oppland, Sigurd Tremoen har søkt jobben. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Arbeiderpartipolitiker og tidligere justisminister Knut Storberget har søkt. Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Sylvia Brustad har tidligere fungert som fylkesmann i Hedmark under Sigbjørn Johnsen sitt fravær, men hun står ikke på søkerlista.

Sterke kandidater

Magne Lerø i Ukeavisens Ledelse sier det er en sterk søkerliste.

– Ja, her er det tre som allerede har jobben og i tillegg er det en stortingsrepresentant. Det er flere godt kvalifiserte kandidater, sier Lerø.

At det ikke er mange andre søkere mener Lerø at man må regne med. Mange tenker at det allerede er bestemt hvem som skal få en slik stilling.

– Når man har offentlige søkerlister, blir det sånn. Hadde dette vært en intern utlysning, eller man hadde satt en hodejeger på jobben, hadde det vært noe annet. Da kunne folk i ro og mak sjekket om de hadde muligheter, sier Lerø.

Utfordrer de sittende

Knut Storberget skal konkurrere mot tre personer som allerede har jobben i dag. Men han sier det å være representant for den til enhver tid sittende regjering i et område med så stort potensiale er noe han vil være med på.

– Dette er en av de mest spennende jobbene du kan få her i landet, mener Knut Storberget.

Da det ble kjent at Storberget søkte jobben, uttalte professor i sammenliknende politikk, Frank Aarebrot, at han er en sterk søker.

– Det er for lengst slutt på de tider hvor det var viktig å ha partiboka i orden for å bli fylkesmann, sier han.

Slår sammen flere

Regjeringen har vedtatt å slå sammen flere fylkesmannembeter . Antallet skal ned fra 17 til 11. Det vil gjelde fra 1. januar 2019, men søknadsfristen for jobben i Innlandet var nå i april.