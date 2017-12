Brrr... minus 27.6!

SJEKKER VÆRPROGNOSER: Kristian Gislefoss bekrefter at det er ei kald romjul i Østerdalen Foto: Bård Gudim

– Målingene klokka 12 i formiddag viser at Folldal er landets kaldeste sted med minus 27.6 grader! Statsmeteorolog Kristian Gislefoss sjekker og dobbeltsjekker sine værdata før han slår fast at kulderekorden nok en gang går til fjellbygda i Østerdalen.

Det ble riktignok ørlite varmere en time etterpå; klokka 13 hadde gradestokken krøpet opp til 27.5, men ut dagen i dag kommer det til å være dugelig kaldt her.

VARMERE PÅ NYTTÅRSAFTEN: Det ser ut til å bli noe varmere på nyttårsaften, da kan temperaturen stige til -12. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Kaldest på Finnmarkvidda på nyttårsaften

De lave temperaturene vil vare over natta, men nyttårsaften blir litt mer behagelig for festkledde Folldøler som skal ut og se på raketter. I morgen kveld ventes det nemlig minus 12–13 grader og lett snøvær her, sier Gislefoss.

Selve nyttårsaften er det trolig Finnmark som kommer til å bli landets kaldeste sted.

– I morgen kan temperaturene komme ned mot 20 minus på Finnmarksvidda, og kaldere blir det nok ikke noe annet sted i landet når vi går inn i 2018, forteller meteorologen.