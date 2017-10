– Jeg tenkte at nå tar han rett og slett livet av oss, sier moren til NRK.

Hun forteller sin versjon av dramaet som utspant seg på ei hytte i Trysil en lørdagskveld i februar i år.

Barnets far er tiltalt for å ha bortført sin seks år gamle sønn og for å ha truet og utøvd vold. Bakteppet er en konflikt mellom foreldrene om hvem som skulle ha omsorgen for barna.

Rettssaken mot mannen i 40-åra skulle starte tirsdag, men ble utsatt fordi mannens forsvarer var syk.

Fryktet for livet

Barnets mor og hennes nye kjæreste var på hytta da mannen skal ha brutt seg inn. 6-åringen lå og sov.

Ifølge tiltalen kom han seg inn i hytta ved å knuse et vindu.

– Han tvang oss ned på gulvet i en krok hvor det ikke var innsyn, og begynte å slå oss med pistolen, sier hun.

I ettertid har det vist seg at pistolen var et softgun.

Tiltalte skal også ha truet mannen til å binde fast eksen med gaffateip. Det skal ha oppstått et basketak mellom de to mennene, og kvinnen skal ha klart å komme seg løs og varsle hyttenaboer.

De ble vitne til at eksmannen tok med seg den gråtende 6-åringen ut av hytta med makt og til en bil.

– Han truet med en kniv og ba oss holde oss unna. Så forsvant de, forteller moren.

Av hensyn til barna står hun ikke frem med navn.

På vei utenlands

Mannen i 40-åra ble etterlyst i Norge og i våre naboland, og på ettermiddagen dagen etter ble han pågrepet av politiet på Arlanda flyplass ved Stockholm. Han var da sammen med 6-åringen og en annen sønn.

Mora var tilkjent omsorgen også for denne sønnen, og mannen er tiltalt for såkalt omsorgsunndragelse for begge sønnene, men han er tiltalt for bortføring kun av 6-åringen.

Mannen hadde bestilt flybilletter til Istanbul i Tyrkia, bekrefter aktor Sondre Kristian Halvorsen. Den tiltalte er opprinnelig fra et land i Midtøsten uten utleveringsavtale med Norge. Halvorsen vet ikke om planen var å reise videre til dette landet med sønnene.

– Hva han skulle, får han svare på i retten, sier politiadvokaten.

Faren har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet. Han er ilagt besøksforbud mot sine to sønner og moren lever med voldsalarm.

I dag ble han varetektsfengslet i åtte nye uker, slik aktor ba om.

– Vi frykter at dersom han løslates nå, vil han stikke av, sier Halvorsen.

AKTOR: Aktor Sondre Kristian Halvorsen (Til høyre) og bistandsadvokat Trond Eirik Aansløkken. Foto: Anne Næsheim / NRK

Barnas bistandsadvokat Trond Eirik Aansløkken sier det er fremmet et oppreisningskrav for det ene barnet og at det også kan bli aktuelt å krav på vegne av det andre barnet.

Barna nå bor på heltid hos mor. Saken har vært en belastning for de tre. Moren har vært delvis sykmeldt siden hendelsen og sier den har forandret henne.

– Jeg er mer skvetten og redd. Jeg reagerer mer på lyder, som når det kommer en bil kjørende. Jeg tenker ofte at det kan skje igjen, sier hun.

Hun tror dagene i retten blir tøffe med mye følelser. Både hun og barna får nå hjelp til å takle det som har skjedd.

– Han nekter straffskyld

FORSVARER: Eitya Rehman er tiltaltes forsvarer. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Forsvarer, Eitya Rehman, har avvist flere henvendelser fra NRK og gjort det klart at hun ikke vil kommentere saken på vegne av den tiltalte.

– Det er begrenset med opplysninger vi har fått fra den tiltalte så langt, det har vært vanskelig å få ham til å forklare seg, men han har nektet straffskyld overfor politiet, sier aktor Halvorsen.

Han sier dette er en svært spesiell og sjelden sak for politiet i Trysil. Halvorsen sier hyttenaboer kom til stedet og var øyevitner til det som skjedde, og at de vil vitne under rettssaken.

Det er satt av tre dager til saken i Sør-Østerdal tingrett. Rettsaken er utsatt til desember.