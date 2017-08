Investeringsselskapet Gjelsten Holding vil bygge nye leiligheter ved siden av tradisjonsrike Pellestova i Øyerfjellet.

På et fellesmøte for dem som bor i dagens leiligheter ble det presentert tegninger som ikke falt i god jord. Nedenfor og ved siden av de nåværende bygningene er det foreslått to store leilighetskompleks med store glassflater.

– Dette bryter med den byggeskikken vi bør ha i Øyer. Lokalpolitikerne i Øyer og ellers i Norge må nå ta stilling til hvordan vi ønsker at fjellet skal se ut, sier Hege Karlsen, styreleder i Sameiet Pellestova.

– På et tidlig stadium

Hun understreker at det er delte meninger blant beboerne, men at mange brukte sterke ord om byggestilen.

– Her er det valgt en funkisstil med store glassflater, og bygninger med flere etasjer i et område som er 970 m.o.h. Bygningene vil også skygge for utsikten til oss som bor der fra før av.

FRYKTER FOR BYGGESTILEN I FJELLET: Styreleder i Sameiet Pellestova, Hege Karlsen. Foto: Dag Kessel / NRK

Kjetil Tofthagen i Gjelsten Holding som står bak planene, mener «NRK har grepet fatt i en ikke-sak», og at tegningene bare er «illustrasjoner fra et internt arbeidsdokument».

– Dette er på et veldig tidlig stadium, det er ikke engang blitt et prosjekt. Jeg kan forsikre om at alle naboer vil bli hørt, og at vi er villige til å gjøre endringer underveis.

– Men det er jo blitt presentert på et møte åpent for alle beboere i helga?

– Ja, men det er likevel flere måneder til dette kan behandles politisk og bli et prosjekt, sier Tofthagen.

Planene skaper bekymring

Hege Karlsen forteller at planene har skapt bekymring fordi det er presentert ganske detaljerte planer.

– Vi får hele tiden høre at dette er et tidlig stadium, men vi har jo sett ganske detaljerte beskrivelser av både eksteriør og interiør.

Pellestova er et område i Øyerfjellet med både hotell, restaurant og leiligheter. Fra før av er det en reguleringsplan som åpner for 40 nye leiligheter i området. Dette er en lite kontroversiell plan, fordi leilighetene vil ligge tilbaketrukket og lavt i terrenget, og være maksimum 60 kvadratmeter i grunnflate.

Den nye skissen til Gjelsten Holding innebærer altså at flere av leilighetene blir på 155 kvadratmeter og at byggene blir flyttet lenger sør i området.