Han kom til Gausdal i Oppland som tolvåring, og går nå barnevernspedagogikk på Høgskolen i Innlandet.

På fritiden har Ahmed tatt et initiativ som han håper kan utgjøre en forskjell for mennesker som er i samme situasjon som han en gang var.

– Jeg er aktivt engasjert i barn og unges oppvekst. Nå har jeg starta en facebook-side. Der legger jeg ut videoer, snakker somalisk og henvender meg til somaliske foreldre. Innholdet er teoretiske og nyttige perspektiver for hvordan du kan forstå barn bedre, sier han.

INNOVATIVT: – Tenk gjerne i flere baner dersom du vil utgjøre en forskjell, sier Ahmed. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Lav tillit

En undersøkelse som ble gjennomført av Bufdir i fjor, viste at personer med innvandrerbakgrunn hadde mye lavere tillit til barnevernet enn resten av befolkningen. Tre av ti svarte at de ikke ville tatt kontakt med barnevernet hvis de visste at et barn levde under skadelige forhold.

En annen rapport fra NTNU samme år viste at foreldre med kortere utdanning og lavere inntekt, følte seg mindre hørt og forstått av barnevernet enn de som hadde mer utdanning og inntekt.

Ahmed Ali synes det er problematisk at flere innvandrerfamilier ikke har tillit til barnevernet eller helse og sosiale tjenester generelt.

– Målet er å bli en brobygger ved å bidra med noe nytt. Det er det jeg forsøker på nå, sier han.

Til nå har det fungert ganske så godt. Videoene han har lagt ut på Facebook når ut til flere tusen personer, og han har fått gode tilbakemeldinger fra takknemlige foreldre.

Får skryt fra myndighetene

Kjetil Andreas Ostling er divisjonsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Han er godt kjent ble problematikken Ali ønsker å gjøre noe med.

IMPONERT: Kjetil Andreas Ostling i Bufdir. Foto: Beate Riiser / NRK

– Jeg tenker at vi har en utfordring med å nå godt ut til ulike miljøer, med mennesker fra forskjellige land og bakgrunner. Det handler om å forklare og oversette barnevernets samfunnsmandat, hva de faktisk gjør, og ikke gjør, sier han.

Han er klar over at det finnes en del forestillinger og bekymringer som har etablert seg i enkelte miljøer om nettopp dette.

– Dette må det kommuniseres tydelig rundt. Det kan gjøres på mange måter. Et slikt initiativ som Ahmed Ali har gjort her, er i så måte kjempebra. Veldig, veldig positivt, sier han.

STUDENT: Ahmed leser seg opp, og skriver manus for å formidle korrekt kunnskap til seerne. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ap vil ha reform i barnevernet

Også Arbeiderpartiet er opptatt av at det må endring til i barnevernet. Fredag la de fram et forslag til en kvalitetsreform av etaten.

En av de fire hovedstolpene i reformforslaget er nettopp det at barnevernet skal ha bedre kunnskap, spesielt om sosiale klasser og utfordringene barn og foreldre med minoritetsbakgrunn står overfor.

– Finnmark er et godt eksempel. Der er det mistillit til barnevernet i den samiske befolkningen fordi de opplever at tjenesteapparatet ikke har tilstrekkelig kunnskap om samisk kultur og språk, sier Ap-representant Kari Henriksen.

Arbeiderpartiet vil også stimulere til økt rekruttering av ansatte med urbefolknings- eller innvandrerbakgrunn i barnevernet.

– Barnevernstjenesten bør i størst mulig grad gjenspeile befolkningen for øvrig, sier Ap-representanten.