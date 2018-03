– Mora er tydeligvis ganske sjuk og dårlig, det framgår av det som skjer i retten så langt. Moras psykiske og fysiske tilstand tilsier at det burde vært en enklere måte å løse saken på enn rettssak, sier den erfarne høyesterettadvokaten.

– Enkel løsning

Thune mener påtalemyndigheten burde ha gitt mora til 13-åringen påtaleunnlatelse, i stedet for å tiltale henne.

UNØDVENDIG RETTSAK? Det mener pensjonert høyesterettsadvokat, Sverre Thune Foto: Privat

– Da kan man fastslå at hun har gjort noe galt, men samtidig finner man da ut at hun ikke trenger å gå i gjennom noen rettssak. Da har påtalemyndigheten sagt at du har gjort en straffbar handling, men hensynet til samfunnet er ikke slik at vi vil reise sak mot deg.

Thue mener saken er spesiell fordi mora har mista dattera si på tragisk måte, kombinert med at hun er tiltalt for forsømmelse. Det at hun etter hans mening også er sjuk gjør at hun i sum burde slippe en rettssak, argumenterer han.

– Hadde hun godtatt påtaleunnlatelse, hadde det vært en enkel løsning. For det kan ikke være noen grunn til at hun skal sitte der i rettslokalene og kanskje prosedere i flere dager, sier Thue.

Men påtalemyndigheten har tiltalt kvinnen, og forsøker nå å gjennomføre en rettssak. Men enkelt er det ikke for kvinnen sier seg stadig ikke i stand til å forklare seg, på grunn av sjukdom.

Klokka 10 i dag, fredag, skal retten ta stilling til begjæring fra forsvareren om å utsette saken.

– Ikke påvist traumer

– Det er to hensyn. Det ene er hennes helsetilstand, det andre er forklaringsretten en tiltalt har. Og da må man gjøre det som gjøres kan for å få denne oppfyllt, sier forsvarer Aasmund Olav Sandland.

Den 46 år gamle kvinnen har ennå ikke forklart seg i Valdres Tingrett, om datternes siste måneder i live. Forsvareren mener kvinnen må gjennomgå terapi før hun kan gjennomføre rettsaken, noe påtalemyndigheten ikke har tro på hjelper for å få saken ferdigbehandla i retten.

– Det er ikke påvist traumer eller slike ting som tilsier at hun må ha terapi. Dette har jo de sakkyndige i saken vært innom og behandla, så jeg kan ikke se at det er noe grunnlag for det, sier aktor Arne Inglavd Dymbe.