– Filmet overgrepene mot 14-åring

Ett av de alvorligste punktene i tiltalen mot 20-åringen fra Hedmarken er det påtalemyndigheten mener er et voldtektsforsøk, samt seksuell omgang med ei da 14 år gammel jente. Totalt er det 39 fornærmede i saken.

Tiltalen mot 20-åringen gjelder både seksuell omgang med sju jenter og ha lurt og truet en rekke andre til å sende seg seksualiserte bilder. Den yngste av jentene var 11 år.

– Ble filmet

I et tilrettelagt avhør forklarte den sterkt pregede jenta at den tiltalte mannen kom og hentet henne på skolen på hjemstedet, og at hun ble natta over. Hun hadde fått følelser for ham etter kontakt på nett. Hun forklarte at han var eldre enn det han hadde sagt, men at hun ikke turte å spørre hvor gammel han var.

– Jeg trodde ikke det skulle gå så langt og jeg likte det ikke. Jeg var ikke klar for det, sa jenta.

Hun fortalte at hun ikke ville ha sex, men at han ikke brydde seg og at hun følte seg truet.

– Jeg følte at han hadde veldig mye kontroll over meg, siden han var ganske mye eldre enn meg og større enn meg. Jeg var redd for hva han kunne gjøre, forklarte jenta.

Han skal også ha sagt at ingen måte vite at de møttes på grunn av hennes alder.

Til tross for at hun ikke ville, forklarte hun at den seksuelle omgangen ble filmet av tiltalte.

Hun forklarte seg også i detaljer om et voldtektsforsøk dagen etter.

Veldig uenig

Den tiltalte sa i retten at han ikke kjente seg igjen i jentas forklaring, blant annet hevdet han at hun visste at han var 18 år.

Mannen hevdet også at han ikke var truende eller pågående ovenfor jenta, og at de fort ble «nettkjærester».

– Jeg hadde ikke inntrykk av at hun ikke ville, og hun sa ikke at det ikke var greit at jeg filmet, sa han i retten.

Mannen avviste også at han skulle ha forsøkt å voldta henne dagen etter.