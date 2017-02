180 barn får kreft hvert år

Bare ett år og 10 måneder gammel, fikk Marius diagnosen leukemi. Da hadde han vært slapp og hatt feber, og vondt for å gå. Etter et legebesøk hvor det ikke ble funnet noe alvorlig, ble Marius plutselig blå i ansiktet og kjempeblek etter at familien var blitt sendt hjem. Mor kontaktet legevakten, og der ble det tatt blodprøve.

Marius ble behandlet på Rikshospitalet i Oslo. Bildet er tatt under behandlingstiden med mamma Camilla Eide. Foto: Privat

– Da skjønner jeg at det er ganske alvorlig når det går i blålys, og det går fort fra Gran til Lillehammer sykehus, sier Camilla Eide som er mamma til Marius.

– Jeg husker så godt den stakkars barnelegen som kommer inn og skal gi meg beskjed. Han setter seg i et hjørne og lurer på om jeg kan ane hva det gjelder. Jeg sier at jeg er usikker. Så sier legen at han tror det er leukemi. Jeg bare, leukemi... Det jeg hadde hørt om leukemi, var at de barna døde, forteller Eide.

Mindre forsket på barnekreft

15. februar markeres Barnekreftdagen over hele verden. Barnekreft er den sykdommen som i mange land, inkludert Norge, tar flest liv blant barn. Over hele landet blir det satt fokus på barnekreft og samlet inn penger til forskning.

I gjennomsnitt så har det de ti siste årene dødd 26 barn per år i Norge på grunn av kreft. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet.

– Det vil si at det er 80 prosent som overlever, men fortsatt er det 20 prosent som ikke overlever kreft. Det er dette vi må forske på. Vi må forske på at vi får rett medisin og rett behandling. Det har skjedd veldig mye de siste årene, men vi må bare fortsette å forske på barnekreft, sier Eide.

Camilla Eide kjemper en tøff kamp for sønnen, og samtidig har hun blitt leder i Barnekreftforeningen i Oppland. Hun mener at det er for lite forsket på barnekreft i Norge.

– Man tenker at kreft er kreft, men barnekreft og voksenkreft har helt forskjellige behandlingsmetoder. Barna får større doser cellegift blant annet, kroppen tåler mer, og cellene er fortsatt under utvikling. Derfor har Barnekreftforeningen nå startet et eget forskingsfond, sier Eide.

180 barn får påvist kreft i Norge hvert år.

Sliter med senskader

Etter at Camilla hadde fått bekreftet at sønnen hadde leukemi, ventet en tøff tid. Men i april 2016 ble Marius friskmeldt for kreft, men sliter fortsatt med senskader.

Marius fikk den mildeste formen for leukemi. Foto: Privat

– To uker ute i behandling så fikk Marius hjerneslag, som førte til at han ble blind og lam. Deler av synet kom raskt tilbake, men vi er fortsatt til utredning. Vi har også trent intenst med fysioterapi, så per i dag så går 5-åringen og kommer seg rundt, men han henger jo en del etter, forteller Eide.

Det er for tidlig å si om Marius kan bli 100% restutiert av kreften.