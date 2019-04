15-åringens hus angrepet: Politiet advarer mot lynsjemobb

Videoen av en ung mann med caps som slår til en eldre kvinne har spredd seg på sosiale medier de siste dagene. Trusler og hatefulle ytringer har fylt kommentarfeltene.

Det var mandag kveld det skjedde på Rena i Østerdalen: Den 82 år gamle kvinnen gikk ut av huset sitt for å snakke til ungdommer som sparket i stykker noen postkasser. Den ene av dem truet 82-åringen, før han slo henne i ansiktet så hun begynte å blø.

– Jeg ba dem flytte seg, men det hørte de ikke på. Da fikk jeg knyttneven i fjeset, sier 82-åringen til NRK.

15-åringen som slo og tre andre ungdommer fra en barnevernsinstitusjon på Rena ble pågrepet av politiet og har erkjent volden mot kvinnen og flere andre alvorlige forhold – blant annet ran, trusler og skadeverk.

Kobler hærverk med voldsepisoden

I går kveld ble huset der 15-åringen bor, angrepet av ukjente gjerningsmenn, opplyser politiet i Innlandet til NRK.

Politiet sier at ukjente personer har vært inne i boligen og knust og ødelagt gjenstander i huset. Blant annet skal flere dører ha blitt ødelagt, en tv er knust og divesre annet inventar er knust. De kobler skadeverket til videoen og hatet som har spredd seg i sosiale medier.

ALVORLIG: Politiet ser meget alvorlig på grove trusler og at folk tar loven i egne hender, sier politiadvokat Henning Klauseie. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

– Vi vet at personer har vært på jakt etter de involverte. Det er meget alvorlig at man driver som en lynsjemobb, sier politiadvokat Henning Klauseie.

Foreløpig har politiet ingen mistenkte personer.

Han sier gutten har bodd på en annen adresse de siste dagene av sikkerhetshensyn.

ADVARER: Oslos nettpatrulje advarer og sier flere av ytringene som har kommet i forbindelse med saken er straffbare.

Ordfører Ole Gustav Narud (Sp) i Åmot sier saken har skapt mye engasjement på Rena, og han sier han skjønner at folk er sinte. Likevel:

– Dette hærverket er akkurat like uakseptabelt som det ungdommene har gjort. Det kan ikke være sånn at når det skjer en forbrytelse, så skal andre reagere med selv å begå forbrytelser, sier Narud.

Politiet vurderer å straffeforfølge noen av de groveste truslene som er fremmet på nett.

Institusjonen: – Alt er bare trist

Den aktuelle barnevernsinstitusjonen har så langt ikke kommentert det som har skjedd.

Nå går de ut og beklager det som har skjedd overfor folk på Rena.

– Det er fryktelig beklagelig og slik vi ikke ønsker skal skje. Det er trist for den som er utsatt for dette og det er trist for dem som nå er blitt redde, sier daglig leder Odd Arne Moen i Rena ungdoms- og familiesenter.

Han sier både ansatte og de andre ungdommene får spesiell oppfølging. Oppmerksomheten i media og i sosiale medier er en ekstra påkjenning for de sårbare ungdommene, sier han.

Fylkesmannen og Buf-etat skal nå føre tilsyn med institusjonen for å se om noe kunne vært gjort annerledes.

– Vi ser ikke at vi har gjort noen feil som gjør at dette kunne være unngått. Men vi får vente og se hva Fylkesmannen mener, sier Moen.

82-åringen imponerer ordføreren

Den 82 år gamle kvinnen som ble rammet av volden, liker ikke at videoen blir spredt.

– Det er ikke bra, verken for ungdommene eller oss andre. Jeg syns ikke synd på dem, men jeg vil helst ikke at de skal lide for det de har gjort. De vet vel egentlig ikke helt hva de har gjort, sier hun.

15-åringen har ifølge politiet sagt i avhør at han er flau over det han gjorde.

ORDFØRER: Ole Gustav Narud mener folk på Rena ikke må ta loven i egne hender. Foto: NRK

Ole Gustav Narud er imponert over kvinnens håndtering av saken.

– Hun er et forbilde. Hun er også bekymra for han som slo. Sånn bør alle opptre, det forventer jeg faktisk av folk i Åmot, sier ordføreren.