13-åringens mor brøt sammen og forlot rettssalen under forklaringen

I retten fastholdt moren påstandene om at det var mobbing som var årsaken til at datteren utviklet spiseforstyrrelser.

– Angelica hadde vært her i dag om hun ikke hadde blitt mobbet, det er sannheten, og så enkelt er det, sa Camilla Lem Heggelund.

Brøt sammen

Da hun skulle gå nærmere inn på det hun mener var mobbing, ble det for mye for moren.

Hun beskrev Angelica som «et meget empatisk og snilt barn», men hevder hun ble mobbet fra da hun gikk på barneskolen.

– Det endret henne fra en livsglad og energisk ..., sa Heggelund og brøt sammen i hulkegråt.

– Og nå er Angelica død, sa hun gråtende før hun småløp ut etterfulgt av en av sine forsvarere.

Da hun gjenopptak forklaringen et kvarter senere valgte Heggelund å lese høyt fra det hun beskriver som dagboknotater.

– Jeg holder på å pakke, for vi skal dra til Beitostølen i morgen. Jeg tror det blir veldig koselig. Du er så utrolig nydelig og koselig, lille ungen min, leste hun.

Flere ganger gjennom forklaringen har Heggelund begynt å gråte, og retten må jevnlig ta pauser så tiltalte får samlet seg.

FOR RETTEN: Rettssaken etter 13 år gamle Angelica døde på denne hytta på Beitostølen i Valdres starter mandag. Foto: arkiv

Hevder seg sviktet av helsevesenet

Moren hevder datteren beskrev opplevelsen fra helsevesenet som enda verre enn mobbing, og mener beskjeder som ble gitt på behandlingsinstitusjoner, blant annet om hvorfor rutiner på sykehuset var som de var, nærmest fungerte som opplæring til hvordan datteren kunne gå mer ned i vekt.

Heggelund mener helsepersonell ga datteren beskjed om hvor mange kalorier det var i ulike matvarer.

– Da ble jeg den dumme som hadde løyet til henne og sagt at den og den matvaren ikke var noe farlig. Jeg ble stemplet som løgner.

– Ikke en «typisk» spiseforstyrrelse

Heggelund fortalte også om sine behandlingstilbudet, blant annet etter at datteren ble innlagt ved barne- og ungdomsseksjonen på Drammen sykehus nyttårsaften 2014.

– Det kom nye behandlere hver dag, og de satt med stoppeklokke mens Angelica spiste. En av sykepleierne så at dette jo ikke var en såkalt typisk spiseforstyrrelse, hun trakk meg en dag til side og sa at her måtte det være noen andre ting som lå til grunn, for Angelica var jo glad i mat, sier moren.

Hun beskriver at det var noen behandlere som var empatiske, men at oppholdet på sykehuset for øvrig ble opplevd som «forferdelig».

​Mener datteren fikk «opplæring»

Moren hevder at datteren ble mobbet, men at hun ikke krysset av på evaluerings- og trivselsskjemaer hvor det ble spurt om det.

– Å krysse av svart på hvitt, gjør vondt, forklarte hun.

Oppsummering av dag 1 Du trenger javascript for å se video.

– Angelica har alltid vært sunn og frisk, sporty og sterk. Hun var kjempeglad i å være ute og drev med ski, ballspill, karate og ballett. Men mobbingen eskalerte da den ikke fikk konsekvenser, sa moren og viste til kommentarer om kropp og vekt.

Videre brukte Heggelund mye tid på å fortelle om ulike episoder der hun mener datteren ble mobbet. Flere ganger under forklaringen unnskyldte moren seg, og forklarte at det var vanskelig for henne å holde styr på når ulike hendelser fant sted.

Aktor leser opp tiltalebeslutning Du trenger javascript for å se video.

«Heksejakt»

Da tiltalte ble bedt om å ta plass i vitneboksen mandag formiddag, ba hun om å få bli sittende mellom sine to forsvarere. Det var greit for både aktor og dommer.

– Dette har vært en tid med sorg, sinne, håpløshet og frustrasjon. Jeg har mistet det kjæreste jeg har, min datter Angelica, så jeg må unnskylde på forhånd om jeg ikke klarer å komme meg gjennom hele forklaringen, sa tiltalte Camilla Lem Heggelund da hun startet sin forklaring.

Heggelund uttalte at hun mener «hele denne saken har vært en heksejakt».

– Angelica og jeg hadde en felles drøm om et varmere samfunn, et samfunn der alle var greie med hverandre, og hvor Kardemomme-loven gjelder: Du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil.

Aktor: Mobbing uvesentlig for retten

45-åringen er tiltalt for grov omsorgssvikt med døden til følge etter at datteren Angelica (13) døde av underernæring på familiehytta på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Hun nektet i retten straffskyld etter tiltalen.

Da aktor Arne Ingvald Dymbe startet sitt innledningsforedrag ba moren om å få forlate rettssalen, fordi hun ikke orket å være til stede. Hun har ikke tidligere forklarte seg om de siste månedene da hun og datteren bodde sammen på hytta.

Dymbe henviste til at moren har hevdet datteren ble mobbet, men sa at han mener det er et spørsmål om det var langvarig mobbing eller bare normale kontroverser mellom barn.

– Slik tiltalen lyder, og som er rammen for saken, trenger ikke retten å ta stilling til dette. Det er uomtvistet at Angelica utviklet spiseforstyrrelser. Om hun ble mobbet eller ikke, kan være en mulig årsak, men tiltalen går på om tiltalte har utført handlinger som er straffbare uavhengig av hva som var årsaken til spiseforstyrrelsen, sa Dymbe.

Advokat Sandland om rettens første dag Du trenger javascript for å se video.

Saken oppdateres