12 års forvaring for overgrep mot 38 jenter

Aktor i saken, statsadvokat Thorbjørn Klundseter er tilfreds med dommen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I retten ba aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, om 14 års forvaring og en minstetid på ni år.

– Dommen er to år under påstanden, men likevel er påtalemyndigheten meget godt tilfreds med domsresultatet, særlig fordi tingretten har fulgt oss når det gjelder omfanget av saken og ikke minst, at han skal ha forvaring, sier Thorbjørn Klundseter til NRK.

Mannens forsvarer, advokat Jostein Løken, mente påstanden var for streng.

Yngste jenta var bare 7 år

Mannen i 40-åra presset og truet de unge jentene til å sende ham intime bilder og videoer av seg selv. De fleste jentene var i 10-13 års alderen, men noen var også så unge som 7 og 8 år.

I løpet av rettsaken innrømmet mannen at han ble seksuelt tiltrukket av barn, og at han således er pedofil.

Sør-Østerdal tingrett behandlet hvert tilfelle og hver jente for seg under rettssaken.

– Det har vært omfattende bevisførsel knyttet til hver eneste fornærmet. Det var nødvendig med hensyn til chattelogger, bilder og forklaringer, sier Klundseter.

«Svært redde og fortvilte»

I dommen fra Sør-Østerdal tingrett heter det blant annet følgende:

«Handlingsmåten er planmessig og kynisk... Målet var seksuell tilfredsstillelse av å se at de fornærmede ga etter for hans krav... Som redegjort for maste tiltalte meget intenst på flere av de fornærmede over tid, og krevde at de sendte bilder på kvelds- og nattestid. Mange av de fornærmede var svært presset, redde og fortvilte.»

I følge dommen distribuerte også mannen bilder av jentene til andre fornærmede i saken og til en russisk nettside.

Må betale erstatning

Nå har Sør-Østerdal tingrett dømt Elverums-mannen til 12 års forvaring med en minstetid på åtte år for overgrepene.

– Det er en meget streng straff, særlig fordi det også er idømt forvaring som i ytterste konsekvens betyr at straffen også kan forlenges hvis det skulle være behov for det ut i fra hensynet til samfunnsvernet, sier statsadvokat Klundseter.

Mannen er også dømt til å betale mellom 75.000 og 200.000 kroner i erstatning til de fornærmede jentene.

Partene har 14 dager på seg til å avgjøre om de vil anke dommen.