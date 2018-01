Politilue-bot skal behandles av Høyesterett

– Klienten la det ut uten noe annen baktanke enn for moro skyld. Hvis man ser på det bildet så er det vanskelig å se for seg hvordan dette er egnet til å svekke tilliten til politiet.

Det sier forsvarer Andreas Søreng Høiby om bildet Troms-mannen i 40-årene la ut som profilbilde på Facebook. Mannen er i to rettsinstanser dømt til å betale en bot på 7200 kroner for offentlig bruk av politiuniform. Retten mente det var egnet til å svekke tilliten til politiet.

Mandag ble det klart at Norges Høyesterett tar saken.

Forsvarer Andreas Søreng Høiby er uenig i dommen. – Min klient mener han ikke har gjort noe galt og at han ikke ønsket å fremstå som politi. Han ønsker heller ikke å svekke tilliten til offentlige myndigheter, sier forsvarer Høiby. Foto: Alexander Staalesen Hauge

– Det betyr nok at Høyesterett er enige med oss i at det er et prinsipielt spørsmål. Forhåpentligvis er de også enige med oss om at det ikke er straffbart, sier forsvareren.

– Ikke morsomt

Politiet er enige i at spørsmålet er prinsipielt, men synes ikke bildet var noe moro.

Påtaleleder Morten Daae i Finnmark politidistrikt humrer ikke over profilbildet på Facebook. – Vi ønsker ikke at folk skal stå frem som politi, når de faktisk ikke er det, sier han. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Dette var ikke morsomt, sett fra vårt ståsted, sier påtaleleder Morten Daae i Finnmark politidistrikt, og henviser til at de har dårlige erfaringer med folk som uten videre bruker politiuniform.

Han har ikke ledet saken så langt gjennom rettssystemet og skal heller ikke lede den i Høyesterett, men svarer fra politiets side ettersom NRK ikke har fått tak i det som kan bli aktor i saken.

– Dette er med på undergrave den tilliten som publikum har til oss, altså hvem er det man kan stole på er politi eller ikke? Man skal være trygg på at den man møter i en politiuniform – uansett om det er med lue, jakke eller hva det er snakk om – faktisk er politi, mener Daae.

Lånte politilue

Det var i 2016 at mannen var en del av en beredskapsøvelse i Hammerfest. En politimann hadde lagt fra seg en lue og Troms-mannen lånte den for å ta det han selv beskrev som et «gøy» bilde til Facebook.

Dette er bildet mannen la ut på Facebook i september 2016, den gang usensurert. Det ble liggende ute i over to måneder før det ble sensurert. NRK har ikke fått kontakt med han for en kommentar, men han har tidligere uttalt seg til regionavisen iFinnmark. Der sa han blant annet at «denne saken er som å skyte spurv med to kanoner» og at han ikke ønsket å fremstå som politimann. Foto: Privat

Mannen ble senere kontaktet og avhørt av politiet. Han erkjente da ingen straffskyld, men fikk samme dag beskjed om å fjerne bildet innen 24 timer. Mannen endret da bildet ved å sette en svart sladd med påskriften «sensurert».

Både Hammerfest tingrett og Hålogaland lagmannsrett konkluderte med at han i det opprinnelige bildet utga seg «for å ha offentlig myndighet», i tillegg til at det var egnet til å «svekke tilliten til den offentlige myndigheten», altså politiet.

En lignende problemstilling har ikke vært i Høyesterett tidligere etter loven.

NRK har også forsøkt å få en kommentar fra mannen i 40-årene fra Troms, uten å lykkes.