Isbjørnens nye ansikt vekker oppsikt: – Som et monster fra en skrekkfilm

Det var under stormen som traff Hammerfest 8. Desember 2016, at byens berømte landemerke ble borte.

Isbjørnen som har stått plassert i Storsvingen siden 1993, er kanskje den mest berømte isbjørnen i Europa. Isbjørnen er også i kommunevåpenet til Hammerfest.

Men under stormen for tre år siden ble isbjørnen altså tatt ned, etter at den holdt på å blåse av fundamentet. I all hast ble bjørnen tatt hånd om.

Blant skadene som måtte fikses, var nye tenner og nye fester for bjørnen. I tillegg ble det lagt til et ønske om å fikse litt på fargene i isbjørnens ansikt. Det er her det trolig har gått litt hardt for seg.

Nå er den populære isbjørnen reparert og restaurert. Tirsdag kom den på plass der den alltid har stått, skriver Hammerfestingen – som det første man ser når man kjører inn mot Hammerfest.

Foto: Skjermdump

– Må være en spøk

Mottakelsen i kommunen er derimot litt blandet. På den lokale facebooksiden Oppslagstavla i Hammerfest har byens innbyggere kommentert byens landemerke.

Her er et utdrag av tilbakemeldingene:

«Dette må være en spøk..! 🤣🤣»

«Ser ut som han har kraftige abstinenser av noe slag😂 I tillegg lider han muligens av søvnmangel og anemi? 🤷🏻‍♀️»

«Dette e jo genialt! Bjørnen ville aldri ha fått så mye oppmerksomhet om den ikke var litt fresh rundt øyan: PGodt markedsføringstriks (om det var bevisst da)»

«Vakkert utført arbeid 😘😂😂😂»

«Rett fra skrekkfilm 😱 Fin måte å jage bort turistene når de kommer 🙁»

«Den ser jo helt for jævlig ut spør du mæ altså som et monster fra en skrækk film😪😮»

Foto: Skjermdump

Mørkere under lagring

Det er Bilskade og Lakk Hammerfest AS som har restaurert og fikset isbjørnen etter vinterstormen. Men da den ble fraktet fra dem så den slik ut:

Her er isbjørnen da den var ferdig hos Bilskade og Lakk i Hammerfest, og ble sendt videre til lagring. Her er den ikke svart rundt øynene. Foto: Bilskade & Lakk Hammerfest as

– Den har blitt mørkere etter at vi leverte den fra oss. Eieren ønsket mer sort på snuten og rundt øynene, men ser at det ble altfor mye. Har vært i kontakt med eier og sagt vi kan hjelpe ham med å få den penere. Har allerede tatt bort mye rundt øynene, sier daglig leder Krister Sørnes.

Det stemmer. Da NRK tok turen bort onsdag ettermiddag så den allerede betydelig snillere ut:

Onsdag har bjørnen fått litt hjelp til sminken, men fortsatt er den litt mørk i masken. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Isbjørnen er laget av en mekaniker i Mo i Rana, og ble kjørt på henger nordover i 1993. Det ryktes at den skapte trafikkaos da det kom en isbjørn kjørende gjennom gatene i nord.