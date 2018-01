Fiskebruket forsvant: – Vi klarer ikke å eksistere på dette viset

– Dette er trasig for samfunnet. Vi klarer ikke å eksistere på dette viset. Det blir dødt på kort tid hvis det skal fortsette, sier Roy Simonsen.

Han er fisker på øya Ingøy i Måsøy kommune og møter NRK tidlig mandag morgen like før han skal ut på havet. Men når dagen er over, kan han ikke lenger dra tilbake til egen bygd og levere fisken.

Slik har det vært i snart ett år.

– Det er forferdelig at det skal være sånn her. Det skjer lite og man hører ikke noe. Det er litt kinkig, sier Simonsen.

Fisker Roy Simonsen gjør seg klar til å dra ut på fiske på havet, men tar seg tid til en prat med NRK tidlig mandag morgen. Han er ikke glad for at han ikke lenger kan levere fisken i egen bygd. Foto: Allan Klo / NRK

Selger ikke til konkurrenter

Konflikten handler om det tidligere fiskemottaket på Ingøy som ble drevet av Ålesund-firmaet Fjordlaks. I fjor bestemte de seg for å legge ned bedriften og prioritere fiskemottaket på Tufjord på Rolvsøy.

I ettertid har de vært nesten helt utilgjengelige for kommunikasjon om det gamle fiskemottaket, ifølge lokalbefolkningen. I lang tid svarte de ikke på henvendelsene fra fire aktører som visste interesse.

Daglig leder Inge Bøen i Fjordlaks skriver i en tekstmelding til NRK at de ikke ønsker å stille til intervju.

– Vi er som tidligere kommunisert positiv til salg, men da ikke til konkurrerende virksomhet. Seriøse bud på anlegget vil bli vurdert, men uten dette blir det jo heller ikke salg, skriver han til NRK.

Fiskemottaket på Ingøy ble lagt ned i fjor vår og har stått ubrukt siden. Det frustrerer lokalbefolkningen. Foto: Stian Strøm / NRK

Frustrert lokalbefolkning

At fiskemottaket er nedlagt skaper store utfordringer for de fastboende på Ingøy. Butikkeier Lars Nibe sier nedleggelsen har negativt påvirket omsetningen i butikken hans. Han er frustrert og sjokkert over at Fjordlaks bruker opp mot ett år på å gi et ordentlig svar til lokalsamfunnet.

– Jeg skjønner ikke hva de er redd for. De stanset anlegget fordi det var så lite fisk og ikke økonomisk forsvarlig å drive. Nå kjemper de med nebb og klør for å hindre at andre etablerer seg. Det henger ikke på greip, sier Nibe til NRK.