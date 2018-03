Bygd i Finnmark har vært isolert – tomme butikkhyller før påskehøytiden

I Berlevåg har man ikke fått melk og andre varer i butikkene den siste uken. Det er stor snøskredfare på Kongsfjordfjellet langs fylkesvei 890 som er årsaken til at butikkhyllene ikke er blitt fylt opp før påske. I tillegg har dårlig vær medført til at Hurtigruten ikke har kunnet legge til. Dermed har berlevågingene ikke fått fylt opp spiskammerset før påskehøytiden.

– På lørdag var vi fri for melk og fruktdisken er tom. Det er så å si tomt for ferskvarer, sier Joan Vang Nilsen.

Hun har sammen med sin mann Jostein drevet butikken siden 2001, og de har ikke opplevd liknende forhold tidligere.

– Jeg har ikke opplevd dette før. Det har vært noen ganger før at man har fått varer med Hurtigruten, men aldri opplevd at det har vart så lenge.

Spar-butikken i Berlevåg håper at de får inn nye varer før skjærtorsdag, men de opplyser at folk bare skal ringe i påskehøytiden om de trenger noe. Foto: Lone Fjelldal / Privat

Ingen sure miner

Påskehøytiden er normalt sett en viktig tid for matvarebutikkene. Folk kjøper inn varer til påskeuka, ettersom butikkene holder stengt på torsdag og fredag.

– Det kunne ikke ha truffet verre. For det er frustrerende å ikke ha varer. Det er påske og folk skal bort og det kommer tilreisende. Men jeg skal si at folk i Berlevåg må man bare beundre. Det har ikke vært noen sure miner, sier Vang Nilsen.

– Lørdag solgte vi den siste pakken med melk, men vi har klart å holdt oss ettersom vi hadde bestilt inn godt med varer før påske, legger hun til.

Det er tomt for de mest populære påleggene i butikken til Jostein og Joan Nilsen i Berlevåg. Foto: Lone Fjelldal / Privat

Sjokomelk

I Berlevåg har folk ikke kommet seg på hytta på grunn av skredfaren, og de har måtte være litt kreative på matfronten ettersom butikkhyllene har blitt tømt de siste dagene.

– Vi prøver å yte den servicen vi kan, og vi har aldri solgt så mye sjokomelk som i dag, ler Joan Vang Nilsen.

– Jeg skal være her i Berlevåg i påska, så om det skulle være noe så skal folk bare ringe, for jeg skal nok være behjelpelig. Det vet folk.

Siden lørdag har Spar Berlevåg vært tom for vanlig melk, og på tirsdag solgt de mer sjokomelk enn noen gang tidligere. Foto: Lone Fjelldal / Privat

Skal sprenge skavler

Tirsdag ble veien til Berlevåg åpnet for kontrollert gjennomkjøring, og da fikk Spar J. Nilsen muligens fylt opp butikkhyllene med melk og om Hurtigruten klarer å legge til får de også inn flere varer i butikken.

Onsdag planlegger Statens vegvesen å få ut et helikopter med en DaisyBell, som skal sprenge vekk snø i skredfarlige områder.

– Men det er helt avhengig av værforholdene om det lar seg gjøre, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Oddbjørg Mikkelsen.

Statens vegvesen oppfordrer folk til å følge med på trafikkmeldinger på vegvesen.no/trafikk om vær og føreforhold. Her er det både skriftlige og kartbaserte meldinger fra hele fylket.