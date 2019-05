– Skremmende at politiker vervet spiondømt finnmarking

En rekke kilder med kjennskap til Frode Berg-saken bekrefter at mannen som rekrutterte og ga oppdrag til den spiondømte finnmarkingen, har vært en sentral Ap-politiker i fylket.

Stortingsrepresentant for Finnmark Frp, Bengt Rune Strifeldt, reagerer på dobbeltrollen.

– Det er skremmende at profilerte politikere på den måten kanskje misbruker sin rolle til å verve.

Stortingsrepresentanten mener saken skader politikernes omdømme.

KRITISK: Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt mener Ap-politikerens verving av Frode Berg skaper mindre tillit til politikere. Foto: Presse

– Det bidrar til at man skaper mindre tillit til politikere og politisk arbeid, sier Strifeldt.

Mener forbindelser er opphørt

Stortingsrepresentant og tidligere leder for Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen, mener det er uheldig om en både er politiker og jobber for E-tjenesten.

Hun er kritisk med forbehold om at opplysningene om vervingen av Frode Berg er korrekt

– Vi har vært opptatt av forholdet til Russland og folk-til-folk-samarbeidet. Samarbeidet skal baseres på tillit. Da bør vi ikke rekrutere folk til den type arbeid fra dette området.

Det har tidligere vært nære forbindelser mellom de hemmelige tjenestene og Arbeiderpartiet. Det er det det ikke lenger, mener Ingalill Olsen.

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen(A)mener Etterretningstjenesten må gå gjennom sine arbeidsmetoder. Foto: NRK

– Jeg tror absolutt ikke det er spesielle tette bånd mellom etterretningen og Arbeiderpartiet. Det kjenner i alle fall ikke jeg til.

– Hvordan skal man hindre at slike ting skjer igjen?

– Det er vel ikke opp til meg eller deg. Jeg kan ikke ha kontroll på de hemmelige tjenestene. Men de som styrer tjenestene må vurdere det og diskutere.

– Det er grunn til å stille spørsmål

Også leder av Barentssekretariatet, Lars Georg Fordal, er kritisk.

Barentssekretariatet er et redskap for Utenriksdeparmentet til å utvikle samarbeid med Russland.

– Hvis opplysningene stemmer virker det som om det har vært uheldige dobbeltroller. Internasjonalt samarbeid dreier seg i stor grad om å bygge tillit. Dobbeltroller bidrar ikke til det, sier Fordal.

Han mener sammenblandingen av roller kanskje bør bli en sak for Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget.

– Det er grunn til å stille spørsmål ved hvilke vurderinger og sikkerhetsanalyser som er blitt gjort av eventuelle sikkerhetstjenester i forkant av aktiviteten som er beskrevet.

Leder av Barentssekretariatet Lars Georg Fordal stiller spørsmålstegn ved Etterretningstjenestens arbeidsmetoder. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kommunikasjonsjef Ann-Kristin Bjergene i E-tjenesten henviser til Forsvarsdepartementet for kommentarer. Spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet skriver i en epost at departementet takker nei til et intervju.