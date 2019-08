– Hvaldimir har lært seg å fange mat selv

Hvaldimir holdt til i havnebassenget i Hammerfest fram til i juli – da stakk han. Han har tilbrakt de siste ukene i sjøen rundt øya Seiland, mellom Alta og Hammerfest. Totalt har Hvaldimir svømt rundt 600 kilometer siden 20. juli.

– Det var også siste gangen vi matet ham. Vi har fulgt etter Hvaldimir i mellomtiden, og nå ser det ut som om han klarer å fange mat selv. Foreløpig er det vanskelig å si hva eller hvor mye han spiser, og han er trolig gått litt ned i vekt, men han klarer seg fint, sier hvalforsker Eve Jourdain i Norwegian Orca Survey.

Hvalforskeren betegner dette som den beste nyheten man kunne håpe på. Lenge var det uklart om Hvaldimir, som er tam og trent til å lyde mennesker, ville klare seg alene.

Da Erna Solberg var i Hammerfest matet hun Hvaldimir. Nå greier hvithvalen seg selv. Foto: Anniken Pedersen / NRK

Skal finne ut av menyen

De neste ukene skal hvalforskerne som har passet på Hvaldimir finne ut mer om hva han spiser, og om det er nok til at han klarer seg gjennom vinteren.

– Vi har ingen mulighet til å følge med Hvaldimir nede i dypet. Men vi ser at han dykker på en måte som indikerer at han er på jakt. I tillegg ser vi at han bæsjer, og vi skal prøve å få tatt avføringsprøver, så vi kan se hva han har spist, sier Jourdain.

Det store spørsmålet er hvordan det vil bli for Hvaldimir når vinteren kommer.

Hvor Hvaldimir ender opp til slutt vet ingen. Eksperten tror han kommer til å fortsette å flytte på seg. Foto: Ernst Johansen

Full av energi

– Det vi ser så langt er at Hvaldimir er full av energi, han trives sammen med mennesker han møter på turene sine, og det ser ut som han får fylt sine sosiale behov på denne måten. Hadde han vært underernært ville han spart energi og vært mer i ro, sier Jourdain.

Hun ønsker at folk som treffer Hvaldimir skal være grei med ham, og ikke utsette ham for farlige situasjoner.

– Vi regner med at Hvaldimir kommer til å tiltrekkes av mennesker og båter så lenge han lever, men dette kan også være en fare for ham.