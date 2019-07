Markedssjef for reker hos Norges Råfisklag, Tor Edgar Ripman, fikk en melding om at Varanger-reker gikk for 480 kroner på Fisketorget i Bergen sist helg.

– Jeg har jobbet med dette i 30 år, og jeg har ikke vært borti høyere priser, sier Ripman.

På mandag var prisen noe lavere; da gikk reker fra Troms og Finnmark for 349 kroner per kilo på det samme Fisketorget.

Lyngen reker selger reker som er fiska i hele området fra Storsteinnes i Troms til Kirkenes i Finnmark.

Daglig leder Jack-Robert Møller mener at prisene i Bergen ikke samsvarer med hva folk flest må betale.

– Hvis folk ikke vil betale 480 kroner per kilo på Bryggen i Bergen, så kan de gå i en vanlig dagligvarebutikk å kjøpe reker for 229 kroner per kilo. Så slipper bergenserne å gå i turistfella på torget, for der er rekene overpriset, sier Møller.

Daglig leder i Lyngen reker, Jack-Robert Møller, selger reker fra Troms og Finnmark til Sør-Norge og Sverige. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Presser ned prisen på Sørlandet

Normalprisen i sør er derimot betraktelig lavere enn normalt til tross for dårlig rekefiske langs kysten av Sør-Norge.

Men i Nord-Norge har rekefisket vært svært godt, og «import» fra nord til sør har vært med på å presse prisen ned.

Det merker rekefiskerne i sør.

– Normalt skulle jeg fått 150 kroner per kilo. I stedet får jeg 130. Årsaken er rekene som kommer fra nord. De gjør at det er bra med reker på markedet, sier rekefisker Lennart Danielsen i Mandal til Fædrelandsvennen.

Reker fra Varangerfjorden blir betegnet som en delikatesse. Rekene fra Finnmark er større enn reker fra resten av norskekysten. Foto: Knut-Sverre Horn

Satte opp minsteprisen

Avdelingsdirektør for omsetning hos Norges Råfisklag, Charles A. Aas, opplyser at det kun er i spesialforretninger at man opererer med priser som på Bryggen i Bergen.

Prisen som fiskerne får er betraktelig lavere, selv om den er høyere enn på samme tid i fjor. I dag er minsteprisen 95 kroner per kilo til fiskerne.

– Varanger-rekene er ekstra store, og dem betaler man enda bedre for. Fiskerne får 5–10 kroner mer for dem enn for andre reker, sier Aas.

Massimo Toffoletto er fra Italia. Han arbeider på Fisketorget i Bergen i sommermånedene. Han innrømmer at prisen på rekene fra nord er høye i Bergen. Foto: Tom Arne Moe / NRK Hordaland

Populære skalldyr

Daglig leder i Lyngen reker opplyser at de selger reker sørover og til Sverige hele året. I år var har det vært en god start på rekesesongen i nord, blant annet i Varanger.

– Det har vært en god tilgang på reker, sier Jack-Robert Møller, som regner med at prisen på reker vil stige om varmen kommer for alvor og det fortsatt er lite reker i sør.

Det er ikke bare på Sørlandet folk elsker reker i sommervarmen, også i Nord-Norge er reker en populært.

– Når båtene har torgsalg i Vadsø, så er det tomt på et øyeblikk, og i Tromsø konsumeres det flere tonn i uka, sier Møller.