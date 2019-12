23. mars - Hustadvika

«Viking Sky» i havsnød

I 14-tiden lørdag 23. mars sendte cruiseskipet «Viking Sky» ut en mayday-melding om motorstans i Hustadvika i Møre og Romsdal. Skipet hadde 1373 personer om bord, blant dem 915 passasjerer. Det var opp mot liten storm og svært høye bølger i området. Været var så ille at to redningsskøyter som skulle bidra, måtte snu av hensyn til egen sikkerhet. Helikoptre ble satt inn for å evakuere passasjerer. Passasjerene ble heist opp en etter en og fløyet til land. I løpet av kvelden og natta ble over 470 personer evakuert. I en foreløpig rapport fra Havarikommisjonen kom det frem at «Viking Sky» bare var én skipslengde – drøyt 200 meter – fra å gå på grunn.





Den enorme redningsaksjonen