Vil til Drammen

54 prosent av innbyggerne i Sande ønsker nå en sammenslåing med Drammen, ifølge en spørreundersøkelse gjort for Sande Høyre. For under ett år siden vedtok kommunestyret å se på sammenslåing med Hof og Holmestrand. I dag skal saken diskuteres på nytt i et ekstraordinært møte.