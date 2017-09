Var nær å bli truffet av toget

Tre gutter sprang i går over en jernbaneovergang i Mjøndalen rett før toget passerte. Harry Korslund i Bane Nor forteller til Drammens Tidende at de ikke er særlig begeistret for slike guttestreker. Toget måtte bremse kraftig for å hindre en påkjørsel.