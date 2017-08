Usikre på smittekjelde

Ingen veit korleis norske reinsdyr har blitt smitta av skrantesjuke. Ein teori er ifølge Mattilsynet at smittestoffet kan ha blitt innført til Noreg via urin frå hjortevilt som har blitt selt over disk, eller kjøpt på postordre frå USA. Slik sterkt luktande urin blir i nokre land brukt som hjelpemiddel ved jakt.