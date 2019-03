Må blåse for å slippe inn på ungdomsklubb

– Alkotesten ble tatt i bruk for å kartlegge og forebygge for tidlig drikking blant ungdom, sier ungdomsleder Silje Abelsen i Modum kommune.

Flere dager i uka er hun til stede på ungdomsklubben. Det er et populært sted å være, med fredager som ukas høydepunkt.

– Ved å bruke testen kan man kaste ut de som drikker, og hindre at de yngre blir redde, forteller Madelen Nilsen (15).

Både hun og Hilmir Straumland (17) synes rutinen med alkotest er bra.

Hilmir Straumland (17) har ikke noe imot å blåse. Foto: Anders Martin Helle / NRK

Frivillig testing

Promilletestene som utføres i Åmot er frivillige. Men ifølge Abelsen må de som nekter å blåse forlate ungdomsklubben.

I fjor blåste fire personer «rødt» av 6.500 tenåringer som var innom. Et tall Abelsen er fornøyd med.

– Men det kan godt være at noen har drukket som vi ikke har testet, sier hun.

I et låst skap på kontoret har Silje Abelsen alkotestene. Foto: Anders Martin Helle / NRK

Dersom noen under 18 har drukket blir foreldre, politiet og barnevernet kontaktet.

– Er dette en kontroversiell måte å drive kontroll på?

– Dette er en fin måte å vise ungdommen hva vi står for, og på den måten oppdage og forebygge tidlig drikking, forklarer Abelsen.

Kan fungere ved tillitsbrudd

Fredrik Johansen fra Nedre Eiker har en sønn i 10. klasse, og sønnen har fått beskjed om at det kan bli foretatt tester når han kommer hjem fra fest.

– Jeg tror at det får han til å tenke seg om to ganger før han eventuelt drikker, sier Johansen.

Sønnen vet at konsekvensen er at han ikke får betalt førerkortet hvis han drikker.

– Vi synes at 15 er litt tidlig å begynne, så derfor er riset bak speilet innført, sier Johansen.

Testen har hatt en positiv effekt ved at sønnen har blitt mer åpen på hva som skjer på fest.

Mandag, onsdag og fredag er det ungdomsklubb i Åmot. Alkohol er forbudt, og de som bryter regelen blir tatt hånd om av foreldre, politiet og barnevernet. Foto: Anders Martin Helle / NRK

Geir Oustorp er leder av forebyggende avdeling hos politiet i Buskerud. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Dersom man har forsøkt mye annet og tilliten er brutt, kan jeg forstå at foreldre ber barn blåse, sier leder av forebyggende avdeling hos politiet i Buskerud, Geir Oustorp.

Alle politibiler er utstyrt med promilletester. Disse brukes overfor barn og voksne for å se om en person er beruset. Oustorp har allikevel forståelse for at enkelte foreldre tar i bruk samme metode.

– Foreldre må tørre å være kjipe

På Helsestasjon for ungdom i Øvre Eiker har de aldri utført alkotester av ungdom. Rustester er derimot vanlig.

Thea Solbakken, familieterapeut i Øvre Eiker kommune. Foto: Anders Martin Helle / NRK

– Foreldre må tørre å være kjipe, og sette tydelige grenser, sier familieterapeut Thea Solbakken.

Hun mener at jo tidligere ungdom begynner å drikke jo større negative konsekvenser kan det få både på kort og lang sikt.

– Det aller viktigste er at foreldre er gode forbilder. De må holde seg edru i helgene slik at de kan hente, sier Solbakken.