Tre personer skadd etter at togrute knuste

Politiet meldte om hendelsen like etter klokken 13 tirsdag.

– Vi fikk først melding fra togleder i Bergen om at toget derfra hadde fått knust en rute og at toget hadde stoppet på Flå stasjon, sier operasjonsleder hos politiet i Sør-Øst, Trond-Egil Groth.

Politiet tok kontakt med ambulanse og rykket ut til stasjonen.

Togføreren fortalte politiet at raset skal ha skjedd i en tunnel ikke langt fra Flå, og israset gikk ved inngangen til tunnelen. Dette knuste et vindu i en av de bakre vognene.

Hendelsen skjer kun en drøy uke etter at et isras i Finsetunnelen traff et tog med 473 personer på Bergensbanen. Da knuste flere ruter, men ingen personer ble skadet.

Slik ser vognen ut fra utsiden. Foto: Politiet

Tre personer truffet av glasskår

– Glasskår kom inn i vognen og traff i hvert fall tre passasjerer, forklarer Groth om hendelsen i Buskerud.

Glasskårene lå også på andre siden av vognen. Foto: Politiet

– Heldigvis har det gått bra. En person fikk lettere behandling på stedet, mens to er kjørt til legevakta på Flå i ambulanse. De hadde fått kuttskader og blødde, sier Groth.

Bane NOR melder på Twitter at hendelsen skjedde mellom Bergheim og Flå, og at toget ble stående på Flå stasjon.

– Mannskap fra Bane NOR har kontrollert strekningen og tog kan passere, skriver de.

Hørte et kjempesmell

– Jeg så ikke hva som skjedde, vi hørte bare et kjempesmell. Jeg kom fra spisevogna med barnebarnet mitt, så vi satt ikke på plassene våre, sier Elin Aarskog til NRK.

– Det fløyt rundt med glasskår. Det var masse små unger i vogna. Vi samlet dem i lekeavdelingen, sier Aarskog som innrømmer at hun var skjelven etter opplevelsen.

– Jeg ble litt skjelven. Jeg fikk en reaksjon når jeg tenke på hva som kunne ha skjedd. Når jeg så setene fulle av glasskår, så gjør man seg noen tanker. Jeg tror vi var veldig heldige, sier Aarskog.

Kjørte videre

Toget kjørte senere som normalt mot Drammen stasjon, med de to bakerste vognene sperret av.

– Politiet har rutinemessig snakket mer personer på stedet, tatt bilder og opprettet en sak, sier Groth.