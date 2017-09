Travel natt for politiet i Buskerud

Det har vore mange bortvisningar og arrestasjonar i natt. Ein 20 år gamal mann er meldt for å vera utagerande, kranglete med gjestar og for å ha spytta ein dørvakt i ansiktet i natt. I Røyken fekk ein mann eit slag over auga og eit mindre kutt. Gjerningspersonen er meldt, skriv politiet på Twitter.