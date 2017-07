To tatt for teori-juks

To personer er tatt for å ha jukset på teoriprøven på bil. Det skal ha skjedd hos Vegvesenet på Lierstranda i forrige uke, skriver Drammens Tidende. De to brukte elektronisk utstyr, hvor personen som utførte prøven var utstyrt med skjult mikrofon og en trådløs ørepropp.