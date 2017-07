Tatt 22 ganger i fotoboks

Et utenlandsk vogntog har siden 2015 blitt tatt i fotoboks 22 ganger, og skylder over 50 000 kroner i bøter, ifølge Drammens Tidende. Aleksander Millang i Statens innkrevingssentral sier til avisen at det er vanskelig å kreve inn bøter fra utenlandske sjåfører.