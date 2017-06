Sørget for hat trick

Amahl Pellegrino skåret tre mål i andre omgang og sørget for at Mjøndalen vant 3–1 over Ull/Kisa

i den 12. serierunden i 1. divisjon fotball for menn søndag kveld. MIF har gjort et byks oppover på tabellen. Laget har ikke gått tomhendt av hjemmebane i en seriekamp siden 2–1 tap for Aalesund i november 2015.