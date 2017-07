Slossing på Ypsilonbrua

Politiet har pågrepet en mann etter at en mann og en kvinne havnet i slosskamp på Ypsilonbrua i Drammen i formiddag. Det skal ha vært en krangel mellom de to, som utartet seg. Flere vitner forsøke å roe ned situasjonen. Et vitne fikk ødelagt brillene sine da han forsøkte å skille partene.