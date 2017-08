Skal ha blottet seg for to kvinner

Politiet pågrep i går en ung mann som skal ha blottet seg for to kvinner med Furumo svømmehall i Modum. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 2130 og pågrep mannen noe senere hjemme. De to kvinnene kjørte fra stedet, mens mannen forsvant til fots.