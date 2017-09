Sitter nå i avhør

19-åringen som er siktet for forsøk på forsettlig drap etter en knivstikking på St. Hallvard videregående skole i Lier, sitter nå i avhør. Det bekrefter politiet overfor NRK. Politiadvokat Ole Jacob Garder sier at de i løpet av dagen også har avhørt et stort antall vitner i saken.