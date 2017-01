Redningsaksjon i Hole avblåst

Det var Vestviken 110-sentral som meldte om hendelsen like før klokken 14.

Brannvesenet fra Ringerike rykket ut til Garntangen ved Steinsfjorden etter melding om at to personer har gått igjennom isen. Samtidig meldte brannvesenet i Drammen at de hadde sendt dykkere til samme sted.

– Vi har funnet et råk hvor noen har gått igjennom isen. Der er det en halv meter dypt, og de har trolig kommet seg på land på egen hånd, sier politiets innsatsleder på stedet til NRK.

Nødetatene har ikke hatt visuell kontakt med de to. Foto: Vegard M Aas / NRK

Like etter klokken 15 meldte brann- og redningsetaten at redningsaksjonen var avblåst.

– To personer vi foreløpig ikke har kontroll på, er observert å ha gått gjennom isen. Vi har fått opplysninger som tyder på at de kan ha kommet seg på land, sier Jarle Hoppestad, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Politiet ber personene om å ta kontakt dersom de har kommet seg på land.