Reddet elg på fjordisen

Elgen hadde ligget ute på isen siden i går. Den er dratt inn til land nå og ligger og hviler seg etter den strabasiøse opplevelsen.

Allerede i går fikk politiet flere telefonsamtaler fra folk som meldte fra om en elg de mente hadde gått gjennom isen. Men da både brannvesenet og Viltnemnda kom frem, viste det seg at den hadde lagt seg ned ute på isen for å hvile.

Ifølge politiet, har den trolig fått problemer på glatta og blitt sliten og derfor lagt seg ned for å samle krefter.

Måtte hjelpe til også i dag

I dag måtte brannmannskapene og Viltnemnda ut og dra elgen i land igjen.

– Viltnemnda holder et øye med elgen for å se hvordan det går med den. Den er utslitt og må få komme seg til hektene igjen.

Det sier Arne Skougstad. Han er utrykningsleder i brannvesenet på Ringerike og var med på redningsaksjonen.

Han forteller at den dype snøen i høyden gjør at dyrene trekker ned i bygda for å finne mat. Og noen prøver seg på isen på fjorden.

Flere lignende oppdrag i det siste

Ringerike brann og redningstjeneste har hatt flere slike oppdrag de siste 14 dagene.

– I de fleste tilfellene har elgen gått gjennom isen. Noen ganger har dyret druknet når vi når frem. Andre ganger er Viltnemnda nødt til å avlive det fordi det er skadet eller helt utmattet, sier Skougstad.

Folk blir advart mot å nærme seg elgen som ligger og hviler i strandkanten.

– Det kan stresse og skade dyret, sier Skougstad.