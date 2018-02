Kald og snøtung vinter gir spesielt mye elg på norske vinterveier

Vinteren gir mye snø i store deler av landet. Dette gjør at både elg og andre dyr trekker mot veiene, som gir fare for påkjørsler.

Petter Bøckman er zoolog ved Naturhistorisk museum på UiO. Han mener en spesielt kald og snøtung vinter gjør at elgen trekker mot veiene.

– På vinteren må elgen vasse rundt i djupsnøen, og det er tungt. I tillegg er det kaldere og mer snø enn det har brukt å være, da trekker den gjerne ned mot bygdene. Det er jo ikke noe gress å oppdrive nå, slik at den spiser ting som stikker opp av snøen, nemlig pinne, forteller Bøckman.

Petter Bøckman er zoolog ved Naturhistorisk museum på UiO og forklarer at en spesielt kald og snøtung vinter gir mer elg på veiene. Foto: Petter Sommer / NRK

Han forklarer at på kalde vintre lever elgen på et svært trang energibudsjett. Den bruker mye energi på å bevege seg og trenger ekstra energi for å holde seg varm.

– Elgen er i en situasjon hvor den står i fare for å sulte i hjel, med magen full av mat. Det er ikke mye energi i pinner, sier zoologen.

Ifølge Bøckman er det heller ikke sjelden at man finner rådyr og elg som har frosset i hjel med buken full av halvfordøyde pinner.

– Mennesker har det å bosette seg i de varmeste delene av terrenget. Der hvor folk bor er det som regel et par grader varmere. Dit trekker selvfølgelig dyrene når det er som kaldest.

Forstår ikke at bilene er farlige

– Elgen er stor, og den er ikke redd for biler på samme måte som den er redd for folk. Elgen vet at folk spiser elg og løper unna, men den har ikke rukket å utvikle den samme redselen for biler. Bilister må huske at elgen forstår ikke at bilene er farlige, fastslår Bøckman.

Selv om man skulle tro at elgen frykter bil mer enn mennesker, er dette altså ikke tilfellet. Ifølge forskeren henger det sammen med at elgen har utviklet instinktet gjennom flere tusen år, mens bilene ikke har vært en del av elgens miljø like lenge. Han oppfordre bilister til å vise hensyn i trafikken.

– Elgen som mange andre dyr har det med å følge stier. Dette med elgtråkk er et reell fenomen.

Dyp snø og salthunger lokker til seg elg

Ifølge NAF er det spesielt to ting som lokker dyrene mot veien. Det ene er at saltede veier gir mat for dyrene på vinteren. For det andre er det lettere for dyrene å bevege seg på brøytet vei.

Kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF oppfordrer hyttefolk til å være spesielt oppmerksomme, særlig der det er varselskilt.

– På og ved saltede veier er det all grunn til å følge ekstra nøye med, sier Sødal.