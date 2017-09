Rask rettsprosess

Ein utanlandsk statsborgar som vart stansa for ruskøyring på Slemmestad i Røyken i går tidleg, blir truleg sendt rett i fengsel i dag. Føraren blåste i alkometeret og det viste seg at promillen var 1,5. Fordi politiet ikkje ville at mannen skulle forlate landet vart han halde i arresten, og han får dommen sin allereie i dag.